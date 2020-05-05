王令麟：東森集團將擴大徵才500人

東森集團總裁王令麟今（5）日宣布，東森集團將大舉徵才500人，包括東森自然美170名，寵物雲150名，東森直銷50名，東森購物100名，新聞雲30名；鎖定具飯店、百貨樓面、大型餐飲管理長才，祭出百萬年薪。

東森集團自2018年接手自然美，除耗資5,000萬元打造東森自然美深坑生技中心，邀請教授級專家學者加入顧問團行列，更持續展店，已從剛接手的2家直營店，成長為9家，今年目標要達到20家。

王令麟指出，東森自然美目前欠缺經營管理人才，看到旅遊業、百貨業受到疫情波及，像是台南大億麗緻酒店一口氣就有251人失業，還有許多旅行社員工也面臨失業，東森將以百萬年薪廣邀好手加入。

除東森自然美之外，東森集團包括：東森購物、東森新聞雲、東森全球新連鎖、東森寵物雲等子公司，均因持續拓展業務正在徵才，總名額高達500人，具有5年以上星級飯店、零售服務業、百貨樓面管理長才者，將以百萬年薪召聘為管理職；其他也徵基層人員如美容師、實體店經營管理、電商人才等。