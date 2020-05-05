不只中油中毒 台塑全集團關機原來是為這隻病毒

中油昨日驚傳遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，造成中油加油站一度不能使用捷利卡、中油PAY後，台塑今（5）日也傳出「集團中毒」，更全體電腦關機、採人工作業，不過加油站沒有受到影響。台塑集團透露，讓整個集團嚇壞的病毒，原來不是和中油一樣的勒索病毒，而是一隻檔案病毒。

台塑表示，在中油遭駭客攻擊後，台塑就已經「超前部署」，尤其加油站與民眾有直接接觸，不能造成民眾困擾。即使如此，病毒就在今早出現在集團內，員工表示，還是嚇了一跳。

據了解，台塑集團自上午11點左右，各部門陸續傳出電腦異常，資訊單位當機立斷，要求全集團馬上關機、停止使用網路，並開始「抓毒」。台塑指出，除了員工因此要暫時採人工作業之外，對營運沒有太大影響，旗下加油站也沒有結帳異常等問題。

經過追查，台塑表示，集團電腦出現的病毒是「檔案病毒」，和中油遇到的勒索病毒不同。檔案病毒通常寄生在執行檔，例如*.EXE中，當檔案被執行時，就會「毒發」，並且開始傳染別的檔案，更甚者直接躲在記憶體裡，傷害磁碟。

台塑指出，資訊單位追查到病毒之後，各部門就在下午陸續恢復正常工作模式，目前也沒有傳出其他損失。