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台灣房屋挺花農 五萬束康乃馨送客戶、做公益

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台灣房屋向台灣在地花農採購5萬束康乃馨，敬贈客戶也關懷長者。 圖／台灣房屋提供
台灣房屋向台灣在地花農採購5萬束康乃馨，敬贈客戶也關懷長者。 圖／台灣房屋提供

新冠肺炎疫情影響，多數大型活動取消或延期，影響國內花卉需求量大幅下降，外銷量也銳減，花農叫苦連天，台灣房屋特向台灣在地花農採購5萬束康乃馨，敬贈客戶也關懷長者，在防疫非常時期，助台灣花農一臂之力，力挺花農渡過疫期難關。

台灣房屋首席總經理彭培業表示，5月母親節將至，防疫之際，對母親感恩之心卻不能減少，防疫的非常時期，台灣房屋主動關懷花農，特向台灣在地花農訂購5萬束康乃馨，支持台灣花卉，用實際行動幫助農民共度難關。

訂購的花，除了母親節前夕敬贈給台灣房屋現在的客戶，以及在疫情期間委託過台灣房屋服務的客戶，以表達最誠摯祝褔；也做公益捐贈給社會長青團體，讓子女不在身旁陪伴的長者，一樣能感受到社會溫情與關懷。

彭培業強調，台灣房屋不僅服務現在的客戶，也要服務以前的客戶，服務做到極致就是一種藝術。台灣房屋希望透過力挺花農，母親節贈送康乃馨的關懷活動，告訴所有為人子女者，防疫不忘表達孝心，也期望全民同心恊力，共同度過防疫的非常時期。

台灣房屋向台灣在地花農採購5萬束康乃馨，敬贈客戶也關懷長者。 圖／台灣房屋提供
台灣房屋向台灣在地花農採購5萬束康乃馨，敬贈客戶也關懷長者。 圖／台灣房屋提供

母親節 疫情

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