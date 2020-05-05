台灣房屋挺花農 五萬束康乃馨送客戶、做公益
新冠肺炎疫情影響，多數大型活動取消或延期，影響國內花卉需求量大幅下降，外銷量也銳減，花農叫苦連天，台灣房屋特向台灣在地花農採購5萬束康乃馨，敬贈客戶也關懷長者，在防疫非常時期，助台灣花農一臂之力，力挺花農渡過疫期難關。
台灣房屋首席總經理彭培業表示，5月母親節將至，防疫之際，對母親感恩之心卻不能減少，防疫的非常時期，台灣房屋主動關懷花農，特向台灣在地花農訂購5萬束康乃馨，支持台灣花卉，用實際行動幫助農民共度難關。
訂購的花，除了母親節前夕敬贈給台灣房屋現在的客戶，以及在疫情期間委託過台灣房屋服務的客戶，以表達最誠摯祝褔；也做公益捐贈給社會長青團體，讓子女不在身旁陪伴的長者，一樣能感受到社會溫情與關懷。
彭培業強調，台灣房屋不僅服務現在的客戶，也要服務以前的客戶，服務做到極致就是一種藝術。台灣房屋希望透過力挺花農，母親節贈送康乃馨的關懷活動，告訴所有為人子女者，防疫不忘表達孝心，也期望全民同心恊力，共同度過防疫的非常時期。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言