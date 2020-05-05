王光祥：我不是中資代言人 國安問題強力監督

大同經營權之戰攻防再啟，據市場派暨三圓機構董事長王光祥提名董事、獨董名單發現，被封為時代力量戰神、前立法委員黃國昌在列，另外兩位為會計師呂惠民，以及曾擔任台東地方法院庭長及高雄地方法院審判長之李勝琛律師。

面對找來黃國昌擔任大同獨董一事，王光祥強調，日前他在小股東的建議及友人的介紹協助下，因此順利邀請到前立委黃國昌律師接受提名，他希望黃順利當選後，一如他過去的認真犀利的問政風格，發揮所長，強力監督新經營團隊提昇營運績效，尤其同樣對最近輿論所關心的中資和國安問題也能強力監督。

他強調，日後大同新經營團隊的運作一定要透明，攤開在陽光下接受社會最嚴格的檢視。

王光祥並同時發表三點聲明指出，第一大同曾經是國內有輝煌歷史且聲譽卓著的百年企業，但近年來經營績效不彰，淪落到只能變賣大筆土地祖產，勉強維持獲利，對比昔日風光，實在令所有股東、員工感到無比痛心，大同不改革，就只有走向衰敗，在這關鍵時刻，他深信惟有調整經營體質、落實公司治理，大同才有未來。

這段期間他一直在思考，一定要提名深具專業素養及社會公信力的人來擔任獨立董事，作為公正第三者，代表全體股東來監督公司，因此他才會在日前接受小股東的建議及友人的介紹協助下，可以找來黃國昌律師接受提名，若能順利當選，希望他發揮過去認真犀利的問政風格，強力監督新經營團隊提昇營運績效，並對最近輿論所關心的中資和國安問題也能強力監督。

第二、王光祥說，他本人在台灣出生、成長、求學、創業，一生奮鬥打拼、深耕台灣，長期擔任小英之友會顧問團總團長，「是本土陣營最堅定支持者，絕不可能背叛國人出賣國家」，本人雖一再澄清，卻仍被有心人士以「中資代言人」不斷抹紅，深感遺憾痛心。

他強調，他本人購買大同股票資金清清楚楚，而且早在2018年5月即已誠實申報，過程坦蕩絕對經得起調查，更支持主管機關依法徹查；即使他本人曾在中國投資，但不僅規模遠遜於林郭家族的大同，更從不曾以「保證中國企業獲利」為代價，犧牲台灣股東權益。

第三、他指出，大同集團自創辦人林尚志於1918年歷經三代經營，卻未見公司經營朝向專業治理，反而近十年來公司海外投資一再虧損或低價賣出，侵蝕公司利基達300餘億元。

他表示，大同是國內代表性上市企業，絕不該淪為股東私人提款機，或是任中資宰割的肥羊。為了台灣標竿企業的浴火重生，為了大同公司員工股東的長遠福祉，百年老店已經到了危急存亡、必須澈底改變的關鍵時刻，因此他將站出來捍衛股東權益。