需求回溫改善訂單能見度 外資喊買大江目標價上看295元
大江生醫（8436）第1季第1季毛利率44.11%，季增2.91個百分點，稅後純益3.72億元，每股純益3.13元，亞系外資最新報告表示，大江首季獲利優於預期，且在中國需求回溫下，訂單能見度改善，除調高今明年大江每股盈餘預估之外，同時調高評等及目標價，將評等由原先持有調高至買進，目標價由190元調高到295元；大江今（5）日開高走高攻上半年線。
大江第1季營收18.05億元，在抗疫產品熱銷下，毛利率創1年來新高，稅後純益3.72億元，每股純益 3.13元；大江2019年營收95.66億元，稅後純益20.16億元，每股純益17.02元，董事會通過每股發放現金股息8.88元，配發率約52.17%。
亞系外資指出，大江受惠於提升免疫力產品銷售強勁，推升第1季毛利率，看好大江在S12發酵萃取廠有助提升效率，營業利益率將長期成長，另外，第3季進入傳統旺季，加上行銷活動及新產品發表恢復，預估單季營收年增16.2%，可望終止連續四季營收年減的情況。
亞系外資調高大江今明年每股盈餘預估至14.93元、17.69元，幅度分別為16%、15%，同時，評等則調高至買進，目標價調高到295元。
大江今日以250元開高，一度拉升至258元，順利站上半年線，盤中漲幅4.67%。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言