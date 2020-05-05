需求回溫改善訂單能見度 外資喊買大江目標價上看295元

有50年歷史的六福客棧將於5月底熄燈，未來將拆除改建成酒店式商辦，其中館內的金鳳廳曾是老台北人們最愛的港式飲茶名店，也讓許多人不捨。六福旅遊集團總裁莊秀石接受本報專訪時表示，港點好吃的祕訣就是要趁熱，當年甚至為此打造了可以煎蘿蔔糕的餐車，而六福旅遊集團董事長莊豐如也將爸爸的用心保存下來，推出冷凍食品，讓民眾在家就能吃到傳承兩代的美味。

2020-05-04 22:48