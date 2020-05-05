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需求回溫改善訂單能見度 外資喊買大江目標價上看295元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

大江生醫（8436）第1季第1季毛利率44.11%，季增2.91個百分點，稅後純益3.72億元，每股純益3.13元，亞系外資最新報告表示，大江首季獲利優於預期，且在中國需求回溫下，訂單能見度改善，除調高今明年大江每股盈餘預估之外，同時調高評等及目標價，將評等由原先持有調高至買進，目標價由190元調高到295元；大江今（5）日開高走高攻上半年線。

大江第1季營收18.05億元，在抗疫產品熱銷下，毛利率創1年來新高，稅後純益3.72億元，每股純益 3.13元；大江2019年營收95.66億元，稅後純益20.16億元，每股純益17.02元，董事會通過每股發放現金股息8.88元，配發率約52.17%。

亞系外資指出，大江受惠於提升免疫力產品銷售強勁，推升第1季毛利率，看好大江在S12發酵萃取廠有助提升效率，營業利益率將長期成長，另外，第3季進入傳統旺季，加上行銷活動及新產品發表恢復，預估單季營收年增16.2%，可望終止連續四季營收年減的情況。

亞系外資調高大江今明年每股盈餘預估至14.93元、17.69元，幅度分別為16%、15%，同時，評等則調高至買進，目標價調高到295元。

大江今日以250元開高，一度拉升至258元，順利站上半年線，盤中漲幅4.67%。

大江生醫

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