德國逐步復工 賓士重啟全球產線

汽車工業重鎮德國逐步復工，賓士原廠受到影響將近兩個月，Miercedes-Benz宣布4日起逐步恢復生產，此舉不僅宣示襲捲全球的德製汽車產線重新啟動，同時也意味汽車供應鏈斷鏈的問題也獲得緩解。

德系車廠的產能與產值驚人，初估賓士受到影響期間，營業規模影響高達數千億元。再加上德國相關的一眾車廠以及供應鏈體系的零組件廠，受這一波疫情停工造成的產業衝擊極為可觀，甚至全球汽車相關產業都因此面臨斷鏈考驗，賓士原廠宣布復工，對汽車產業確實是大好消息。

在此同時，同屬德系車廠的奧迪、保時捷也都在本周起復工。保時捷依據現況與訂單排程逐步重啟生產線。為確保工作人員健康與安全，相關必要措施已提前部署，並謹慎採取階段性復工，逐步恢復滿編產能。

賓士最初宣布部分產線及單位暫時停止營運兩週 (3月23日至4月5日)，德國原廠實際上，已於4月6日起於部分單位開始實施「短工時制」的作業方式，並由位於昂特爾克海姆(Untertürkheim)、柏林(Berlin)、漢堡(Hamburg)等地，負責製造引擎及相關零件的廠區，率先重新啟動。位於布萊梅 (Bremen)、辛德爾芬根（Sindelfingen）負責車輛生產及組裝的工廠，亦開始進行生產。

昨（4）日起，賓士原廠位於拉施塔特 (Rastatt) 的工廠也開始動工，而設置於全球其他國家的產線，也將視全球疫情發展及戴姆勒集團整體策略，逐漸恢復生產動能。

為了保護員工健康安全，Mercedes-Benz 各地區工廠明訂並實施全方位防疫措施，以遏止疫情擴散，其中包含最基本的衛生清潔、維持1.5公尺社交安全距離及所有人員皆配戴口罩等規範。

Mercedes-Benz 生產和供應鏈管理暨董事會成員 Jorg Burzer 表示，很高興能和整個團隊一起逐步協調，並重新啟動我們的生產。彈性，是此刻最重要的！工廠的彈性便是我們在生產中關注的主題之一，它給予重啟的階段很大幫助。我們的首要任務便是控制新冠肺炎 (COVID-19) 的蔓延，為員工、供應商和相關人員提供一個安全的工作環境。此刻，生產流程符合更高標準的防疫措施，並且逐步並順利地增加我們的產量。”