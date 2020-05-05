空服員居家防疫做什麼？阿聯酋航空大解密

新冠肺炎蔓延全球，許多國家紛紛祭出「居家令」鼓勵民眾減少非必要外出以防疫情擴散。遵循阿拉伯聯合大公國有關居家防疫的相關規定，阿聯酋航空的空服員們也暫別最愛的天際，與你我共同在家守護家人朋友的健康與安全。

阿聯酋航空台灣空服員張立昀中學時期便隨著家人移居澳洲，有泰半的時間都在海外度過。五年前偶然在電視上看到阿聯酋航空招募空服員的訊息，讓她下定決心告別朝九晚五的生活，與阿聯酋航空共同探索世界不同角落。

時至今日，每一趟飛行對她來說依然充滿不同驚喜與樂趣。在台北出生的李鈺婷，秉持著與人交流互動的一股熱情選擇加入阿聯酋航空，四年多過去，擔任阿聯酋航空空服員不僅讓她得以在異國展開奇幻冒險，更開拓她的眼界，與來自各地的旅人交換彼此的人生故事。兩位阿聯酋航空空服員也跟台灣旅客分享居家防疫期間，如何讓枯燥的居家生活更添活力、保持心情愉悅並保持健康的秘訣。

1. 呼朋引伴動起來

安排每一天的行程，讓自己保持有事做的狀態還是很重要的；盡量試著在每天早晨列出一天的待作清單，包含家事、雜務活動和各類運動。規律的運動習慣是保持身心健康的不二法門，隨著「居家令」的限制讓外出運動變成一種奢望，保有居家運動的習慣因而更顯重要。兩位阿聯酋航空台灣空服員不僅運動維持健康體態，更呼朋引伴一起運動，鈺婷說：「有夥伴一起運動，讓運動變得更好玩，大家不妨揪團和親朋好友一起線上運動，彼此激勵。」立昀則是在家做瑜珈。「我會稍微挪動客廳的家具擺飾以騰出更多活動空間，甚至也會在網路上找各式在家運動的影片跟著做，偶爾還會找室友一起運動跳舞呢！」

2. 試試媽媽的拿手菜 用舌尖環遊世界

跟大多數阿聯酋航空空服員一樣，立昀和鈺婷目前都在杜拜待命，兩個人不只想念故鄉、更想念家鄉味。疫情期間立昀的母親傳給她不少祖傳食譜，「我最近剛學會有媽媽味道的牛肉麵，還跟日本室友交換彼此媽媽教我們的拿手菜。」透過美食交流，立昀和室友以舌尖環遊世界、大飽口福，更一解思鄉之情。「我以前真的超不會做菜的！」鈺婷打趣地說，「但在家的這段時間徹底改變我對『料理』的看法。」她在居家令期間看了許多烹飪影片，待在廚房的時間也比以前多出許多，還有辦法擺出一桌好料給室友大大的驚喜。

3. 每天學點新東西

雖然居家令讓空服員暫時無法翱翔天際，享受造訪世界各地的樂趣，鈺婷和立昀卻找到不同方法繼續探索新鮮事。鈺婷表示：「無法出門反而讓我有更多時間在線上探索浩瀚的知識宇宙。」許多影音網站、播客和串流平台在防疫期間開放所有民眾免費使用，正是欣賞BBC紀錄片或是收聽有關達利（Dali）線上有聲課程的好時機。立昀附和道：「是啊，科技讓我們不用出門也能知天下事。」

4. 整理過去的旅遊足跡 列出未來的旅行清單

擔任阿聯酋航空空服員意味著不間斷的飛行與旅行，立昀和鈺婷的手機和相機裡也累積了不少造訪各地的照片和影片，立昀說：「加入阿聯酋航空之後我一共去了65個國家，每次工作和旅行我總會用影像留下剎那的永恆。」然而，空服員的行程相當緊湊，很難騰出時間整理積累許久的舊照片，兩位空服員這段時間整理了多年來與阿聯酋航空踏遍世界的足跡，令人意外的是身為空服員的她們還有許多沒去過的地方，也趁此機會一邊整理一邊規劃下次的旅行。立昀就發現：「我最想去的地方其實是土耳其，一直以來我總認為土耳其離杜拜很近，不急著去，現在土耳其可是我清單上的第一順位。」鈺婷則說自己很想念可愛的哈比屯（Hobbiton）和紐西蘭的好山好水。

5.保持笑容 積極樂觀