SAP助再生塑膠龍頭宏恩集團 啟動數位轉型　

SAP 台灣（思愛普台灣）今（5）日宣布，再生塑膠製造龍頭宏恩集團成功導入 SAP S/4HANA Cloud，運用雲端 ERP 整合海內外五家子公司營運數據、精準管控財務，實踐資料即時分析，有助於企業擬定前瞻策略，敏捷因應市場變化，全面助力宏恩海外布局以及企業傳承，在全球「綠金」市場掌握制勝循環經濟商機。

宏恩成立40年來致力賦予廢塑膠全新商業價值，持續專研塑膠再製技術，其產出的再生塑膠品質達 90% 媲美新料等級，且被廣泛應用於汽機車零件、家庭電器、運動設備等多元產品。

近年宏恩擴張經營範疇，旗下五家子公司，專注開發各種用途的再生塑膠，並打入國際知名大廠供應鏈，進軍全球市場，宏恩亟需一套國際性的 ERP 系統，可快速進入海外市場，統一管理集團營運，遂導入 SAP S/4HANA Cloud，啟動數位轉型。

宏恩集團董事長洪哲盛表示，「80年代台灣經濟起飛，衍生大量塑膠廢棄物，其燃燒或掩埋的處理方式嚴重污染環境。基於對環境的使命，三兄弟投入循環經濟，展開廢塑膠回收事業。這幾年營運規模和海外銷售擴大，體認到愈快掌握市場脈動，就能取得先機。」

宏恩成功上線SAP S/4HANA Cloud 後，透過嚴謹且細膩的系統重新檢視企業流程，實現各子公司資料可視，彙整和分析更為即時。「以財務為例，之前各單位成本皆採人工計算，資料統整曠日廢時，如今新系統可自動依各業務流程算出相應數據，幫助集團準確管控，未來不論籌備海外布局或企業傳承，均能透過數據提升決策品質。」