國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實有效

國光生物（4142）昨（5）日宣布，由國光生技自主研發的新冠候選疫苗，於台大醫學院醫事檢驗暨生物技術學系張淑媛教授實驗室進行疫苗抗體中和試驗，結果在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現具高力價中和抗體，確認國光開發的新冠疫苗經小鼠試驗證實有效，也是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑。

國光生表示，這是國光開發新冠疫苗的重要里程碑，接下來國光將與國衛院合作進行攻毒試驗確認新冠候選疫苗的安全性，也將同步與法規單位研商進入人體試驗的期程。