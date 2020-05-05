藝文紓困2.0申請近8千件恐超支 文化部將先動用2.0預算

文化部「藝文紓困2.0」昨起受理申請，總預算為52.2億。文化部表示，預計藝文紓困1.0補助審定金額將超過原編列的11億元，文化部將先動支藝文紓困2.0預算支應

文化部表示，「藝文紓困1.0」逾9成8的案件符合申請資格。台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘指出，藝文紓困2.0已上路，但多數會員反映迄今仍未收到1.0的核定通知，希望文化部能增加行政人力、加快效率。

對此，文化部表示，文化部藝文紓困1.0「減輕營運衝擊補助」以郵戳為憑受理至4月10日截止，共有7874件申請案，其中7000件於4月後陸續送達，3852件於4月11日至15日之間送達，造成塞車。

文化部表示，藝文紓困1.0除少數申請案待補件外，絕大多數申請案已於4月底完成審查，其中超過九成八的案件符合申請資格。截至5月1日，文化部已審定事業及自然人申請案7106件，審定補助金額近10.5億元，獲補助者本週收到核定函後，即可向文化部請款。

文化部藝文紓困1.0特別預算加計「移緩濟急」預算共編列15億元，其中11億元用於藝文紓困補助，4億元作為疫情趨緩後之振興。

文化部表示，預計藝文紓困1.0補助審定金額將超過原編列的11億元，文化部將先動支藝文紓困2.0預算支應。