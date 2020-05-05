聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝文紓困2.0申請近8千件恐超支 文化部將先動用2.0預算

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
藝文紓困2.0上路。圖/文化部提供
藝文紓困2.0上路。圖/文化部提供

文化部「藝文紓困2.0」昨起受理申請，總預算為52.2億。文化部表示，預計藝文紓困1.0補助審定金額將超過原編列的11億元，文化部將先動支藝文紓困2.0預算支應

文化部表示，「藝文紓困1.0」逾9成8的案件符合申請資格。台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘指出，藝文紓困2.0已上路，但多數會員反映迄今仍未收到1.0的核定通知，希望文化部能增加行政人力、加快效率。

對此，文化部表示，文化部藝文紓困1.0「減輕營運衝擊補助」以郵戳為憑受理至4月10日截止，共有7874件申請案，其中7000件於4月後陸續送達，3852件於4月11日至15日之間送達，造成塞車。

文化部表示，藝文紓困1.0除少數申請案待補件外，絕大多數申請案已於4月底完成審查，其中超過九成八的案件符合申請資格。截至5月1日，文化部已審定事業及自然人申請案7106件，審定補助金額近10.5億元，獲補助者本週收到核定函後，即可向文化部請款。

文化部藝文紓困1.0特別預算加計「移緩濟急」預算共編列15億元，其中11億元用於藝文紓困補助，4億元作為疫情趨緩後之振興。

文化部表示，預計藝文紓困1.0補助審定金額將超過原編列的11億元，文化部將先動支藝文紓困2.0預算支應。

文化部 疫情

延伸閱讀

埔里藝文飯店變汽車旅館？地方譁然 公所也傻眼

2.0起跑 藝文界多數還沒看到1.0

藝文紓困1.0合格率九成八 2.0今上路藝文界籲加快效率

文化部前官員涉收回扣案 犯嫌1收押1交保

相關新聞

藝文紓困2.0申請近8千件恐超支 文化部將先動用2.0預算

文化部「藝文紓困2.0」昨起受理申請，總預算為52.2億。文化部表示，預計藝文紓困1.0補助審定金額將超過原編列的11億...

國產、進口車 4月都衰退

新冠肺炎影響全球民眾的日常生活及經濟活動，台灣汽車市場雖然第一季表現穩健，但包括福特六和中壢廠日前短暫停工、國瑞汽車則因為中東訂單需求減少，即日起至5月18日調整為半日生產，都為車市後續表現埋下變數。

全家疫情期間逆勢展店 取代小七重返台北101商場

全家（5903）重返台灣觀光標的-台北101，4日於該百貨商場B1正式開幕，取代原本的7-ELEVEN，也可說在疫情期間...

支援抗疫前線 foodpanda捐萬份餐點予第一線抗疫人員

新冠肺炎疫情在台灣近期多日傳出零確診捷報，身處第一線的抗疫人員居功厥偉，為全台民眾築起堅強的抗疫防線。為感謝醫護人員的辛...

中鋼將投資近60億 汰換設備提升自發電比例

中鋼公司今天上午召開第17屆董事會第7次會議，通過投資59.09億元進行「動力一場鍋爐汽輪發電機汰舊換新計畫第一期工程」...

豐興 本周鋼價持平

豐興（2015）今日開出本周盤價，國內廢鋼收購價及鋼筋、型鋼產品維持平盤。其中，廢鋼價中止上漲的趨勢。

上月車市需求降溫 總銷量年減11.1%

4月車市開始反映消費者對於未來景氣的擔憂，表現比市場預期淡。4月總市場銷售3.08萬台，年減11.1%、月減17.3%。僅和泰車代理的TOYOTA（含LEXUS）登錄1萬360台，市占率33.6%，略高於1萬台的目標。

天氣漸熱 「上市家電五雄」搶攻旺季商機

天氣轉熱，連日高溫超過30度，家用空調進入銷售旺季，全年市場規模以室外機計可達100萬台，聲寶、禾聯碩、東元、三洋電、大...

4月車市急縮總市場銷售3.08萬台 年減11.1%、月減17.3%

車市開始反應消費者對於未來景氣的擔憂，4月車市表現比市場預期淡，4月總市場銷售數字為3.08萬台，年減11.1%及月減1...

百和鞋材大廠爆家族糾紛 前副總控被大伯三叔逼解職

知名鞋材大廠百和公司3月將業務部專案副總經理、同時也是百和工業董事的鄭智瑜解職，鄭智瑜是百和公司第二代，他說，他只是查帳...

滴雞精市值破20億 食品大廠白蘭氏、波蜜集團競相投入

新冠肺炎疫情持續肆虐，防疫意識跟著提升，近幾年竄起的滴鷄精品類儼已成為新世代的滋養新寵，根據調研機構的數據顯示，滴雞精市...

疫情對車市的紅利結束 接下來要辛苦了

4月台灣車市總市場實績30,822台，較原預估的3.2萬台少了1,178台，也比去年同期衰退11.1%，並較上月少了17...

熱門新聞

政院擴大紓困對象 農漁民及工作無加保者 排富發一萬元

台南大億麗緻酒店將歇業 全部員工解雇一人都不留

太誇張！立委爆這家銀行紓困變相加息 金管會將調查

中油遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

疫情紓困案1萬、3萬、6萬... 你能到手的有多少？

不敵新冠疫情 「可利亞」高雄和平店5月底結束營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。