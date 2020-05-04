總統就職紀念酒曝光 5月6日起陸續上市

520總統就職日即將來臨，台灣菸酒公司今（4）日發表第15任總統副總統就職紀念酒款，共包括五種限量酒品，即將自5月6日起陸續向市場釋出。

台酒表示，四年前蔡總統就職日，便曾邀請知名設計師聶永真操刀設計紀念酒產品包裝，甫上市就造成空前的搶購熱銷，今年再度與文化總會共同邀約聶永真，攜手開發第15任總統就職紀念酒，同時，這五款總統府授權的就職紀念酒，每一款酒的設計包裝都是量身打造。

台酒表示，今年共推出的五款紀念酒，每款瓶身設計皆搭配酒品調性，自5月6日起，消費者可於各大超市、量販店、便利商店購買台啤特釀比利時金色艾爾「淬」；至於特別款威士忌、陳年高梁及陳年紹興，則須在5月19日前向台酒直營便利店、各酒廠展售中心預購，5月20日後才開始陸續鋪貨全台自有通路及四大便利超商、酒專等通路販售。

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