全家疫情期間逆勢展店 取代小七重返台北101商場

全家（5903）重返台灣觀光標的-台北101，4日於該百貨商場B1正式開幕，取代原本的7-ELEVEN，也可說在疫情期間逆勢展店。

全家於2014年前曾進駐台北101商場B1，後來因合約到期，全家則在今年重返台北101，取代7-ELEVEN，7-ELEVEN在台北101大樓的35樓仍有門市。

此外，由於鮮食為超商支撐營運一大支柱，全家4日宣布，今年再與榮獲米其林一星餐廳「山海樓」聯名監製，開發出炊粉、粥品、湯品、飯糰商品。

全家與曾摘下米其林一星的手工台菜餐廳「山海樓」跨界共組美食隊，繼今年年初推出限量年菜組合，創下開賣兩周完銷率達八成佳績後，此次則攜手山海樓行政主廚監製合作開發鮮食產品，5月6日起陸續推出5款跨品類鮮食，結合山海樓的台式風格、指定在地食材規劃開發，包含主食、特色小吃等，還原米其林餐廳級口味。

全家表示，山海樓近期獲「全球純粹風味評鑑-無添加獎認證」，也與全家推廣的「潔淨標章Clean Label」少添加理念不謀而合，進而合作開發鮮食商品，食材選用也以在地為主，相關鮮食也同樣獲得Clean Label單潔淨標章認證，可望帶動相關鮮食品群業績成長兩至三成。