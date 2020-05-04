同開澄清重金屬污泥棄置案 強調合乎法規擬訴訟求償
彰化地檢署日前查出多家污泥處理業者，將未經處理的重金屬污泥委託砂石業者棄置，今（4）日捲入該案的同開科技（3018）澄清，強調環保污泥回收事業營運，皆依照政府及法令相關規定嚴謹辦理，有完整資料及記錄可供查核，至於下游砂石業者實際處理不知情，將採法律程序向下游砂石業者提訴訟求償，全力捍衛公司與股東權益。
日前報導指出，彰化檢方查出同開、冠昇環宇及長信等3家廢棄物處理業者，接受委託處理污泥，但業者未將污泥製作成人工粒料，反透過砂石廠等涉將14萬多噸的污泥棄置在大安溪河川等地，依法將黃姓業者等26人起訴。
同開表示環保事業營運合規合法，並提出明確七大訴求，一、污泥進場及產品出廠檢驗嚴謹。二、處理流程依照許可證操作。三、固化穩定化添加料完全按照配比添加。四、各項磅單錄影完整提供證明。五、申報內容皆依據實際表單作業。
同開執行長兼發言人洪榆舜強調，公司環保污泥回收事業營運，不但完全依照桃園環保局及相關主管機關規範定期合法檢驗及申報，也有完整資料及記錄可供查核，且針對處理完成之再生粒料，皆做到每月每批次500公噸處理量隨機抽樣產品，每月也在不告知下游廠商跟車至實場檢視，所有產品流向皆於隔月初向主管機關申報，但下游砂石廠實際的處理同開不知情，公司在無機污泥處理絕對合乎法規。
洪榆舜表示，彰化檢方查出14萬噸污泥棄置，實際上同開每月平均生產僅約3000萬噸去年全年只生產3~4萬噸，量體不符外，也無法指出重金屬污泥為同開所生產，由於污泥處理採年約制，目前營運雖不受影響，但此案嚴重影響商譽，對於未來簽約是否有影響無法得知，同開將採法律途徑，對下游砂石業者提訴訟求償，捍衛公司與股東權益。
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