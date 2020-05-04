凌羣智慧型服務機器人Ayuda 投入防疫行列

凌羣（2453）今（4）日公布，凌羣在智慧型服務機器人Ayuda增加了體溫量測及戴口罩監測與提醒功能，即日起加入凌羣電腦辦公大樓出入口的防疫行列，並可投入公共場所出入口支援防疫工作，搶攻防疫商機。

凌羣表示，在新冠肺炎疫情開始之初，即投入Ayuda體溫感測應用開發，希望藉由服務機器人的投入，減少人員接觸感染風險。Ayuda採紅外線溫度感測攝影進行體溫量測，只要疑似超過37.5度人員經過，即會發出警報，提醒人員重新量測體溫。並透過凌羣自行開發的電腦視覺結合AI學習，一經感應到經過人員未戴口罩，立即發出警示，達到提醒民眾配戴口罩的功能，可立即投入防疫行列。

凌羣指出，Ayuda為凌羣電腦自主研發的智慧型服務機器人，完全台灣生產，具有室內尋標導航，人臉辨識，語音對話，票券列印，遠端遙控、視訊會議等功能，可應用於警政、金融、醫療、教育、公用、零售等領域，迎賓導覽、帶位、號碼牌列印、行銷宣傳乃至於AI大數據推薦商品等。Ayuda已外銷至日本市場，元月於神奈川縣藤澤市政廳進行導覽功能示範，獲得日本民眾好評。