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遠雄集團旗下上百座社區 防疫物資超前部署

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

保全物管是社區防疫第一線窗口，為避免社區感染，遠雄集團針對旗下上百座社區提供電子防疫文宣、防疫物資等讓社區物業管理超前部署。遠雄建設董事長趙文嘉更派遣專人，向各個社區總幹事了解目前社區防疫狀況以及需求，並以電子防疫文宣，提供給社區作為公告，同步也在遠雄社區雲、住戶App電子佈告欄、Ucity LINE@群組進行宣導，來提醒住戶務必做好自我健康管理，達到支援社區防疫第一線。

遠雄集團副總經理楊舜欽指出，保全物管是社區防疫第一線窗口，民眾必須透過物管業者制定衛生規範、包括外送人員出入限制、公設關閉等方式，避免群聚感染，甚至社區內有隔離、檢疫住戶，防疫措施更是不能輕忽。

楊舜欽表示，公司瞭解到防疫物資的缺乏與搶購，尤其社區的需求緊迫，所以集團發動緊急採購，提供額溫槍給社區使用，並連繫管委會主委，派遣專人一一送達。

另外，楊順欽指出，遠雄集團也針對游泳池、健身房、交易廳、也根據內政部編修的《嚴重特殊傳染性肺炎因應指引》透過社區雲傳達給住戶，甚至透過互聯網讓不方便出門或是面臨隔離的民眾，同步提供居家休閒資訊。

遠雄 保全

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