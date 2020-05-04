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2020總統就職紀念酒曝光 總計五款
520總統就職日即將來臨，台灣菸酒公司按照往例推出的第15任總統副總統就職紀念酒，總計五款，5月5日起各款陸續上市。
四年前，台酒邀請設計師聶永真設計第14任總統就職紀念酒產品包裝，甫上市就造成空前的搶購熱銷，2020年與文化總會合作，再度邀請聶永真開發第15任總統就職紀念酒，這五款總統府授權的就職紀念酒，每款瓶身設計皆搭配酒品調性，以「就位」、「綻放」、「承」、「方向」、「煦陽」等概念，象徵台灣已經就位，準備於國際綻放，承襲著舊有傳統，同步迎接新的階段來臨。
除了包裝具設計美感，此次五款紀念酒款皆為台酒全新開發調製的新酒款，每款酒皆象徵台灣的在地精神，包括「OMAR單一麥芽威士忌特別款」以麥芽威士忌波本桶原酒為基底，再調配泥煤麥芽威士忌與過水果酒桶威士忌原酒；台啤特釀「淬」遵循比利時金色艾爾啤酒工法釀製而成，同時帶有熱帶水果香氣與淡雅啤酒花香；「玉泉珍藏30年陳紹」體現台灣的天然氣候與優質風土，以台灣糯米、蓬萊米、小麥等為原料。
「玉尊峰頂台灣威士忌特別版」以威士忌為主體，搭配台中酒廠雪莉桶熟成威士忌與南投酒廠泥煤麥芽威士忌，具有果乾香氣，後味呈現輕泥煤風味 ；「玉山台灣原窖十年陳高」延續傳統製酒工藝，除了有窖陳酒香，襯有醃醬梅、香草甜香及肉桂的辛香氣味。
台酒表示，五款總統就職紀念酒皆為限量發行，5月6日起台啤特釀「淬」於各大超市、量販店、便利商店販售，其他款項5月19日上市；5月20日後五款紀念酒除於台酒自有通路販售，也將陸續於四大便利超商、酒專通路販售。
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