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同開澄清環保事業營運合規合法 將捍衛股東權益

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導

上市公司同開科技今天針對彰化地檢署起訴一事發出聲明澄清，強調環保污泥回收事業營運一切依照政府及法令規定嚴謹辦理，完全依照桃園環保局及相關主管機關規範定期合法檢驗及申報，有完整資料及記錄可供查核，同時對於下游運送及混凝土業者並有簽署明確限制使用規範與違法責任歸屬的切結書，並每月提送下游業者稽核資料供桃園環保局備查。

同開科技表示，對於此次意外受牽連捲入違法掩埋的環保事件感到非常遺憾，希望澄清以正公眾視聽，同開未來除將遵循上市櫃公司治理標準持續強化內部管理制度，並將依後續法律程序進行訴訟求償，全力捍衛全體上市公司股東權益。

針對此次涉入違反廢棄物清理法，同開提出七大訴求，包括：1. 污泥進場及產品出廠檢驗嚴謹，2. 處理流程依照許可證操作，3. 固化穩定化添加料完全按照配比添加，4. 各項磅單錄影完整提供證明，5. 申報內容皆依據實際表單作業，6. 每月不告知下游廠商跟車至實場檢視，7. 產品具市場經濟價值。

同開表示，身為上市公司合法業者，廢棄物(污泥)作業皆充分遵守環保局相關法令及規定，且多年來注重提升公司治理與股東營運，資訊透明度遠高於一般公司，與下游業者均會明訂產品再利用之限制與再利用之責任歸屬，包括產品使用證明文件，及產品出廠後混凝土場須於次月5日前回傳產品使用證明用途文件予同開公司彙整，以供提送桃園環保局備查。

同開表示，與下游業者均明訂免責條款，產品離開同開公司後的運送責任及歸屬後端混凝土場，產品使用用途僅供控制性低強度回填材料原料，嚴禁非法棄置及使用於農業區域或建築結構施工，如有其他違法違規情事，混凝土場應自行負法律及賠償責任。

同開強調，針對下游業者，因收受其他同業疑似未處理或未完全處理之污泥再利用產品，盜採砂石，甚至在混凝土場內堆置區域未作廢水處理再利用，直接排放入大安溪造成環境污染，該等廢棄物並非自同開公司觀音廠載運出之資源化產品。同開公司卻因其他同業及下游業者違法違規處理，而意外捲入其他公司違法掩埋之訴訟事件，同開公司將依後續法律程序進行訴訟求償，全力捍衛全體上市公司股東權益。

環保 上市公司 廢棄物

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