支援抗疫前線 foodpanda捐萬份餐點予第一線抗疫人員

新冠肺炎疫情在台灣近期多日傳出零確診捷報，身處第一線的抗疫人員居功厥偉，為全台民眾築起堅強的抗疫防線。為感謝醫護人員的辛勞，即時外送平台foodpanda於上月即陸續贊助共1萬份第一線防疫人員專屬「免費餐點」優惠，期望透過熱騰騰的一餐為防疫人員加油打氣。

foodpanda主動與醫療院所及藥局聯繫，同時開放各地抗疫人員線上領取優惠，萬份優惠順利發放至各大醫院、連鎖藥局及各界努力抗疫的前線人員手中，包含醫生、護理師、呼吸治療師、臨床心理師、醫院行政人員、藥師、研究員、消防員、防疫專車司機等，統計一個月來使用率已達六成。

foodpanda董事總經理方俊強表示，台灣對於新冠肺炎的防疫成效全民有目共睹，我們和台灣社會都是由衷的感謝所有醫護人員日以繼夜、不辭辛勞地付出，希望透過foodpanda 的美食外送服務，能讓在第一線辛苦的抗疫人員能安心、快速地享用美味餐點，在防疫的漫漫長路上更無後顧之憂。