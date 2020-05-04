Uber Eats最新品牌雙代言上檔 蔡依林、林美秀登場

Uber Eats於今（4）宣布將由金曲歌后蔡依林、金鐘影后林美秀兩位跨世代天后怪美混搭成為「今晚我想來點」最新品牌代言人，廣告中並且帶入平台明星餐廳麥當勞、星巴克、胖老爹美式炸雞、八方雲集鍋貼水餃專門店、吉野家、SUBWAY、瓦城及珍煮丹。

為歡慶全新品牌廣告上線，以及5月母親節，Uber Eats同時宣布推出5月「Eats 起來點」多重優惠活動，包含攜手此波廣告曝光的餐廳合作夥伴祭出強檔優惠、250間餐廳合作夥伴亦推出滿額折扣活動（最高可享79折優惠），還有全台2萬家餐廳合作夥伴也推出85折活動。

Uber Eats推出最新「今晚我想來點」廣告繼續以創意圈粉，此次更是這兩位歌后與影后繼電視劇拍攝後睽違近20年再度攜手、混搭飆誰的怪美指數最高。疫情讓藝文活動減少，而5月1日起粉絲可透過全新Uber Eats廣告系列和幕後花絮，讓粉絲們一窺偶像久違的魅力風采，以及他們最愛的優食美味。

蔡依林分享自己是 Uber Eats 的使用者，「不管各個時段都愛用 Uber Eats 叫美食，常點泰式、越式和小火鍋，喜歡 Uber Eats 可以滿足她各種突發奇想，想來點什麼就能點到」。而平時忙錄影的林美秀則表示用 Uber Eats 點餐「方便快速不用煮飯，又能享受熱騰騰的餐點」。