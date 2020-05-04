中鋼斥資59.09億元 將汰換設備提升自發電比例
中鋼今（4）日上午召開第17屆董事會第7次會議，通過投資59.09億元進行「動力一場鍋爐汽輪發電機汰舊換新計畫第一期工程」。
中鋼表示，該投資案目的為改善發電效率、穩定本公司汽/電供應、提升自發電比例，以及增設空污防制設備改善環境。汰舊換新計畫完成後，該公司自發電比例將由目前55.6%提升至69.2%，另可降低空污排放量SOx 154公噸/年、NOx 56公噸/年，並預估可降低 CO2外部排放量14.7萬噸/年。
該案計畫期間自今年6月1日起至2026年3月31日止，共計5年10個月。
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