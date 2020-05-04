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亞泥發展循環經濟 花蓮廠取得3項國際標準

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
亞泥花蓮廠所生產的卜特蘭水泥取得國際認證。亞泥總經理李坤炎（右一），代表接受SGS副總裁黃世忠（左一）授證。圖／亞泥提供
亞泥花蓮廠所生產的卜特蘭水泥取得國際認證。亞泥總經理李坤炎（右一），代表接受SGS副總裁黃世忠（左一）授證。圖／亞泥提供

亞泥（1102）今（4）日表示，花蓮廠所生產的卜特蘭水泥，近日通過SGS驗證，取得ISO 14067產品碳足跡標準、ISO 14046產品水足跡標準，以及BS 8001循環經濟商業模式成熟度取得最佳化（Optimizing）等級。亞泥總經理李坤炎表示，公司將持續努力降低天然資源耗用和溫室氣體排放，為環境永續貢獻心力。

全球碳排放量逐年提高，世界各國愈發重視碳足跡議題，亞泥強調，公司早已建構完整因應策略，除了評估面臨氣候變遷的風險和機會，也以先進技術，力行自願減量，降低溫室氣體排放，透過CDP及CSR完整揭露排放資訊，是國內首家以生命週期概念，從原料、製程到產品，完整盤查產品碳足跡的水泥業者，實際做好氣候變遷管理的行動，展現善盡企業社會責任的企圖心。

在水資源利用方面，亞泥訂定節水方案，建立系統性的回收再利用機制，確保水泥生產過程中，水資源充分利用不浪費。根據估算，亞泥花蓮廠的製程用水回收率超過85%，回收再利用水量約為取水量的6倍。也就是說，亞泥花蓮廠在水泥製程中，所使用的每一滴水，都是重複使用達6次，如此高的用水效率在水泥業界，相當難能可貴。這次亞泥透過水足跡的盤查確認，更進一步彰顯亞泥對水資源利用的重視。

水泥業因為製程特性具有燒成溫度極高的旋窯，不但可以有效去化廢棄物，還能將其轉化為替代原料與替代燃料，降低水泥生產過程天然原、燃料的使用，是循環經濟重要推手。亞泥花蓮廠近年來，努力成為循環經濟典範工廠，從在地企業角度出發，優先考量花蓮縣境需求，處理包括石材業石粉、焚化再生粒料、漿紙污泥等廢棄物；同時協助其他縣市業者將廢棄物資源化，例如以轉爐石細料作為替代原料為國內首創。

亞泥 廢棄物

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