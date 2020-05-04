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中鋼將投資近60億 汰換設備提升自發電比例
中鋼公司今天上午召開第17屆董事會第7次會議，通過投資59.09億元進行「動力一場鍋爐汽輪發電機汰舊換新計畫第一期工程」，預計以5年10個月時間完成，除提升自有發電比例，也能防制空汙。
中鋼表示，這項計畫案主要在改善發電效率、穩定公司內汽電供應，可提升自行發電比例，另也增設空污防制設備改善環境。汰舊換新計畫完成後，自發電比例將從現在55.6%提升至69.2%，一年可降低空污琉氧化物（SOx）排放量154公噸、氮氧化物（NOx）56公噸，二氧化碳（CO2）外部排放量每年降14.7萬噸。計畫將自6月1日起至115年3 月31日止，共計5年10個月。
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