快訊

磐石艦群聚感染主因曝光 陳時中：侵襲率遠低於國外艦隊

中油證實遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣漸熱 「上市家電五雄」搶攻旺季商機

經濟日報 / 記者張義宮／台北即時報導

天氣轉熱，連日高溫超過30度，家用空調進入銷售旺季，全年市場規模以室外機計可達100萬台，聲寶、禾聯碩、東元、三洋電、大同「上市家電五雄」搶攻旺季商機，帶動第2季業績可期。

3C通路全國電指出，進入夏季氣溫會越來越高，冷氣銷售量將持續攀升；在新冠肺炎疫情下，宅經濟在家時間變多再加上 全球溫暖化，氣溫上升都是冷氣銷售的利基。今年家用冷氣產品特色為節能、兼具空氣清淨及有冷暖功能，達到一機四季可用。

家用冷氣是家電產業一年中最重要的營收來源，在上市家電五雄中，冷氣業績在所有家電產品中佔比最大，攸關一年營收的成敗。

日系品牌以日立、大金、Panasonic、富士通、三菱重工等為主；台系品牌則以家電五雄為主。業者認為，今年維持在室外機計約100萬台的規模，疫情舒緩、天氣漸熱，加上今年有閏月，夏季賣冷氣可望多一個月的商機。

聲寶表示，天氣熱提升冷氣銷售強度，因為疫情關係，通路怕斷貨，都事先備貨，這個情形往年少見。今年空調採用專利PICO PURE水離子技術，兼具除菌、防霉、脫臭、抗過敏效用，符合消費者需求。

禾聯碩指出，主推R32變頻空調GF系列，標配除PM2.5濾網和自體防霉功能外，新推出芬多殺菌Femtoe Fresh選配功能，可去除異味及抑菌；選配「i乾淨」功能，透過自動清潔、烘乾程序保持冷氣機內部潔淨。今年目標拿下國產品牌銷售量第一大。

大同表示，邁入5月後，空調銷售狀況隨著氣溫升高而銷量逐漸增加。近期因疫情影響、在宅經濟發酵，大同家用空調強調四效合一高科技濾網，可過濾PM2.5同時吸附空氣中有害物質，銷量已有提前升溫現象。

去年全國電家用空調銷售量達18萬台新高，挹注全年營收達175.26億元，年增7.2%，創下新高的重要助力。顯見家用冷氣也在3C通路的業績中佔有很高的比重。

家電 疫情

延伸閱讀

NISSAN「MAY雨季放心行」健檢活動開跑

陸資四度違法繞道買大同？金管會已啟動調查

影／外送員拚宅經濟車禍頻傳 警畫「安全地圖」保平安

大同再爆中資介入 顧立雄：金管會已啟動調查

相關新聞

百和鞋材大廠爆家族糾紛 前副總控被大伯三叔逼解職

知名鞋材大廠百和公司3月將業務部專案副總經理、同時也是百和工業董事的鄭智瑜解職，鄭智瑜是百和公司第二代，他說，他只是查帳...

支援抗疫前線 foodpanda捐萬份餐點予第一線抗疫人員

新冠肺炎疫情在台灣近期多日傳出零確診捷報，身處第一線的抗疫人員居功厥偉，為全台民眾築起堅強的抗疫防線。為感謝醫護人員的辛...

中鋼將投資近60億 汰換設備提升自發電比例

中鋼公司今天上午召開第17屆董事會第7次會議，通過投資59.09億元進行「動力一場鍋爐汽輪發電機汰舊換新計畫第一期工程」...

豐興 本周鋼價持平

豐興（2015）今日開出本周盤價，國內廢鋼收購價及鋼筋、型鋼產品維持平盤。其中，廢鋼價中止上漲的趨勢。

上月車市需求降溫 總銷量年減11.1%

4月車市開始反映消費者對於未來景氣的擔憂，表現比市場預期淡。4月總市場銷售3.08萬台，年減11.1%、月減17.3%。僅和泰車代理的TOYOTA（含LEXUS）登錄1萬360台，市占率33.6%，略高於1萬台的目標。

天氣漸熱 「上市家電五雄」搶攻旺季商機

天氣轉熱，連日高溫超過30度，家用空調進入銷售旺季，全年市場規模以室外機計可達100萬台，聲寶、禾聯碩、東元、三洋電、大...

4月車市急縮總市場銷售3.08萬台 年減11.1%、月減17.3%

車市開始反應消費者對於未來景氣的擔憂，4月車市表現比市場預期淡，4月總市場銷售數字為3.08萬台，年減11.1%及月減1...

滴雞精市值破20億 食品大廠白蘭氏、波蜜集團競相投入

新冠肺炎疫情持續肆虐，防疫意識跟著提升，近幾年竄起的滴鷄精品類儼已成為新世代的滋養新寵，根據調研機構的數據顯示，滴雞精市...

疫情對車市的紅利結束 接下來要辛苦了

4月台灣車市總市場實績30,822台，較原預估的3.2萬台少了1,178台，也比去年同期衰退11.1%，並較上月少了17...

安成生技：研發新藥獲准進行第一期人體臨床試驗

興櫃公司安成生技（6610）今（4）日在公開資訊觀測站公告表示，所研發的新藥接獲加拿大衛生部（Health Canada...

萬年清獲鋼鐵業集塵灰回收處理大廠訂單

萬年清（6624）今（4）日公布，萬年清積極開發鋼鐵業上下游產業的廢水處理商機，近期接獲鋼鐵業集塵灰回收處理大廠訂單，持...

助攻防疫 凌群Ayuda機器人導入體溫感測

為了防疫，凌群（2453）智慧型服務機器人Ayuda聰明再升級，增加體溫量測及戴口罩監測與提醒功能。

熱門新聞

政院擴大紓困對象 農漁民及工作無加保者 排富發一萬元

台南大億麗緻酒店將歇業 全部員工解雇一人都不留

個人紓困貸款 擴大適用

中鋼創舉 股東會紀念品擬超商取貨

太誇張！立委爆這家銀行紓困變相加息 金管會將調查

台積新布局 啟動中生代接班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。