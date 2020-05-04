天氣漸熱 「上市家電五雄」搶攻旺季商機

天氣轉熱，連日高溫超過30度，家用空調進入銷售旺季，全年市場規模以室外機計可達100萬台，聲寶、禾聯碩、東元、三洋電、大同「上市家電五雄」搶攻旺季商機，帶動第2季業績可期。

3C通路全國電指出，進入夏季氣溫會越來越高，冷氣銷售量將持續攀升；在新冠肺炎疫情下，宅經濟在家時間變多再加上 全球溫暖化，氣溫上升都是冷氣銷售的利基。今年家用冷氣產品特色為節能、兼具空氣清淨及有冷暖功能，達到一機四季可用。

家用冷氣是家電產業一年中最重要的營收來源，在上市家電五雄中，冷氣業績在所有家電產品中佔比最大，攸關一年營收的成敗。

日系品牌以日立、大金、Panasonic、富士通、三菱重工等為主；台系品牌則以家電五雄為主。業者認為，今年維持在室外機計約100萬台的規模，疫情舒緩、天氣漸熱，加上今年有閏月，夏季賣冷氣可望多一個月的商機。

聲寶表示，天氣熱提升冷氣銷售強度，因為疫情關係，通路怕斷貨，都事先備貨，這個情形往年少見。今年空調採用專利PICO PURE水離子技術，兼具除菌、防霉、脫臭、抗過敏效用，符合消費者需求。

禾聯碩指出，主推R32變頻空調GF系列，標配除PM2.5濾網和自體防霉功能外，新推出芬多殺菌Femtoe Fresh選配功能，可去除異味及抑菌；選配「i乾淨」功能，透過自動清潔、烘乾程序保持冷氣機內部潔淨。今年目標拿下國產品牌銷售量第一大。

大同表示，邁入5月後，空調銷售狀況隨著氣溫升高而銷量逐漸增加。近期因疫情影響、在宅經濟發酵，大同家用空調強調四效合一高科技濾網，可過濾PM2.5同時吸附空氣中有害物質，銷量已有提前升溫現象。

去年全國電家用空調銷售量達18萬台新高，挹注全年營收達175.26億元，年增7.2%，創下新高的重要助力。顯見家用冷氣也在3C通路的業績中佔有很高的比重。