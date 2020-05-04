晟德間接投資的億華通、天智航 即將登錄中國科創版

生技業好消息不斷，晟德（ 4123 ）今（4）日宣布投資之產業基金水木易德投資旗下北京億華通科技股份有限公司（億華通）及北京天智航醫療科技股份有限公司（天智航）2個投資項目已4月通過科創板上市委審議會議核准，即將登陸科創板擁有「中國那斯達克」之稱的科創板，今天盤中傳出好消息後，股價自最低46.5元，拉到一度翻紅。

晟德轉投資有成，這次轉投資的兩家公司能同時過科創板上市委審議會議核准，主要是適用於符合中國大陸政策方針、突破關鍵核心技術以及市場認可度高的科技創新企業極具指標性意義；這是國內少見一次通過兩家公司可以掛牌。

晟德集團董事長林榮錦表示：「 晟德除了深耕生技及大健康產業，積極擴大集團綜效（ synergy）以提升整體競爭力；同時也透過與擁有不同領域專長與人脈的投資夥伴合作， 累積跨產業的投資經驗與知識，並進一步找出能帶動策略成長的新領域、明星產業，投資水木易德投資基金便是一個很好的例子。」

億華通是中國大陸一家大型乘用車的氫燃料電池動力系統供應商，已於2015年成功掛牌新三板（834613），成為中國大陸第一家氫能上市公司；今年4月30日通過科創板上市委審議會議核准，可望成為首發登陸科創板的氫能標竿企業。

天智航於2015 年成功掛牌新三板（834360）天智航是中國大陸骨科手術機器人的領導企業，專注於骨科手術機器人的研發、生產、銷售和服務，是大陸唯一一家、全球第五家取得醫療機器人註冊許可證的企業，其研發的第三代手術機器人覆蓋50%以上的常見骨科手術，並在臨床試驗中精準完成胸椎段與頸椎段的高難度手術，技術水準領先全球。