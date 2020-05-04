4月車市急縮總市場銷售3.08萬台 年減11.1%、月減17.3%

車市開始反應消費者對於未來景氣的擔憂，4月車市表現比市場預期淡，4月總市場銷售數字為3.08萬台，年減11.1%及月減17.3%。僅和泰車代理的TOYOTA（含LEXUS）4月登錄1.036萬台，市占率33.6%，維持在原訂目標1萬台。

根據最新公布4月的新車銷售，除了消費者對於景氣擔憂外，福特等車廠發生供應鏈斷鏈問題，衝擊4月新車銷售，前十名的車廠普遍都比上個月減少，雖然比上個月少是市場預期內，然而少的數字比市場預期還大。

4月新車銷售第一名還是擁有雙神車RAV4、Altis帶頭衝，Altis單一車款銷售台數達2383台，為各種車款的銷售第一名，休旅車的熱門車款RAV4銷售達2290台，表現表現也是「嚇嚇叫」仍維持在原預計目標1萬台以上。

4月銷售排名第2名為中華車，銷售台數為3,431台，商用車表現依舊穩定成長，座穩第二名銷售后座；第三名為豪華車品牌BENZ，銷售台數為2,453台；第4名為裕日車代理的NISSAN品牌，銷售台數為2166台，其中，裕日車代理的Nissan Kicks成為跨界小休旅最夯的車款，4月銷售達1,045台，同級距第一名；至於第五名為HONDA，銷售台數為1,821台。

國內汽車達人指出，3月車市表現超出市場預期，主要是受到新冠肺疫疫情影響，把想買車的消費者提前激出來，出現3月消費者急著搶購新車，推升3月銷售數字衝上3.7萬台領牌數，月增36.3%、年增也有15.1%。結果4月份銷售回到正常需求後，3.1萬台都不到，更未達原先市場預估3.2萬台，目前僅和泰車代理的TOYOTA達成原來銷售目標。