百和鞋材大廠爆家族糾紛 前副總控被大伯三叔逼解職

知名鞋材大廠百和公司3月將業務部專案副總經理、同時也是百和工業董事的鄭智瑜解職，鄭智瑜是百和公司第二代，他說，他只是查帳，希望公司帳目透明化，卻被大伯鄭森煤和三叔鄭國烟聯合把他逼下台；不過百和公司發言人葉桂珠說，公司採購一切都照流程合法化，鄭智瑜是因其業務表現不如公司預期才會被解職。

鄭智瑜今天與妻子唐嘉欣一起向媒體投訴說，去年擔任副總的鄭智瑜發現百和工業花了800萬元購車做為大伯鄭森煤的董事長座車，卻沒按採購程序比價，而是向自己兒子的公司買車，直接圖利兒子；且三叔鄭國烟的二名子女在 107、108 年向集團申請差旅費，金額從40多萬元暴增至逾130萬元，懷疑兩人浮報差旅費。

鄭智瑜夫婦說，百和公司是上市公司本來帳目就應該清楚，但現在連出差帳目明細都拿不出來，且不論是買車或差旅費都不應圖利自己人或浮報，否則就有暗槓股東投資人之嫌，他只是想把帳查清楚，就被逼離職，甚至非法資遣、還遭恐嚇。

百和公司發言人葉桂珠說，鄭智瑜是因一個月上班時間不到40小時，出勤狀況與業績均不佳，去年12月由副總經理被降為專員，又因工作表現不如預期，在3月經董事會流程將他資遣，但他現在仍是董事。

葉桂珠說，公司採購車輛都有按流程比價，差旅費也是8、9個月分多次累積申請才有這麼多，都有申請單據。鄭智瑜和自己媽媽因房子的事有嫌隙，原本是請大伯和三叔去當其母子調解人，卻公親變事主，還被告，才會衍生這些事端。

百和工業是台灣鞋材大廠，去年台灣百和集團（含大陸和越南廠營收）營業額 150 億元台幣，包括 Nike、Adidas 都是百和的客戶，曾有媒體形容「少了台灣百和，喬丹也飛不起來。」

百和工業由老大鄭森煤、老二鄭國禎以及老三鄭國烟共同創立，老二鄭國禎已逝，其獨子就是鄭智瑜，今天爆出鄭智瑜控訴大伯和三叔把他拉下台，但雙方各說各話，豪門糾紛宛如電視劇世間情情節讓外界議論。