滴雞精市值破20億 食品大廠白蘭氏、波蜜集團競相投入
新冠肺炎疫情持續肆虐，防疫意識跟著提升，近幾年竄起的滴鷄精品類儼已成為新世代的滋養新寵，根據調研機構的數據顯示，滴雞精市值突破20億，且每年呈現雙位數增長，引發眾多品牌競相投入。
保健飲品龍頭白蘭氏今夏正式進軍滴雞精市場，推出「白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃」與「白蘭氏萃鷄精-孕哺滋養菁萃」雙品線，同時滿足女性與孕哺媽咪的滋養需求，重磅投入滴雞精戰局。
白蘭氏三得利北亞區資深副總裁黃小琳指出，經營滴鷄精是一門特殊的學問，商機雖然龐大，市場滲透率卻低於10%，拓展潛力無窮，而白蘭氏找到的消費機會，是潛藏在補充營養體力的考量下，還有近四成的美妍需求，雙品項上市的布局於焉形成。
此外，食品大廠波蜜集團關係企業-芳茲生技，今夏也強打日月養生滴雞精。「芳茲日月養生滴雞精」共推出禮盒與彩盒兩種款式，禮盒款還附贈精美的天目釉品茗杯，送禮大氣又美觀，可常溫保存的日月養生滴雞精單包則是輕巧好攜帶。
代言人曾國城特別分享，在外出工作忙碌之餘，不論是撕開直接飲用或是將滴雞精加熱3分鐘後再喝，都能快速補充滿滿的營養，藉由小分子的胺基酸讓吸收更加容易，疲憊的身體也能迅速恢復元氣，現代生活節奏緊湊下，一同將食補調理帶入日常生活中。
同時，曾國城也十分驚豔芳茲生技的用心，他指出，像是堅持使用蛋白質品質最好的青壯年紅羽土公雞，雞隻在飼養過程中均有獸醫師與營養師層層把關，以全雞滴煉不用角料，製作過程採用蒸氣不回流技術，達到不含任何一滴水即可滴萃高蛋白質與胺基酸營養精華，且飲用起來濃郁順口無腥味，低鈉、低熱量、零膽固醇與零脂肪，喝的營養又不怕造成身體負擔。
耕莘醫院婦產科醫生彭加雯則觀察發現，臨床諮詢溫補保養的年齡層，出現逐年下降的趨勢，上班族女性普遍工作壓力大、作息不正常，建議把握30歲的關鍵轉折，以溫補方式先為體質打底。
營養師宋明樺也提醒，女性步入35歲之後，膠原蛋白流失速度是25歲的二至三倍，因此，膠原蛋白的補充就成了女性保養的重要課題。」但要如何選擇才能達到溫補與美妍的效果？醫師與營養師建議以原型、易於吸收為優先考量，富含優質蛋白質、分子小好吸收的滴雞精，除了補充女性平常營養所需，更飽含豐富膠原蛋白，為女性打造Q亮澎潤好氣色，攜帶與飲用方便，是女性日常保養的好選擇。
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