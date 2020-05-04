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疫情對車市的紅利結束 接下來要辛苦了
4月台灣車市總市場實績30,822台，較原預估的3.2萬台少了1,178台，也比去年同期衰退11.1%，並較上月少了17.3%，前四月累計雖然仍較去年同期成長3%，不過因為新冠肺炎疫情刺激的買氣大致消化完成，接下來將面臨新冠肺炎疫情的負面效果，預期第2季的車市恐怕不會太樂觀。
車市龍頭和泰車上月月初時預估4月的整體車市將落在3.2萬台，但實際監理所的掛牌數字還少了一千多台，顯見車市氛圍已趨於保守。
和泰車對4月車市分析指出，雖國內疫情控制趨於穩定，然而隨著歐美地區疫情擴散，終端需求萎縮衝擊國內製造業景氣，造成無薪假人數攀升至1.8萬人，同時也影響民眾對未來就業及消費信心，台經中心公布之CCI指數下跌至近7年新低點，導致4月份新車領牌數量下滑。
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