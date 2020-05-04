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欣陸配發現金股利0.5元 殖利率4.5％

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

欣陸投控（3703）2019年每股純益（EPS）為0.12元，遜於2018年；不過，公司仍決議去年度配發現金股利0.5元；按4月30日收盤價11.05元計算，殖利率為4.5％。

欣陸投控去年下半年因認列子公司大陸工程關聯企業一次性投資損失，下半年營運陷入虧損。欣陸投控去年稅後純益為9,700.7萬，年減95%；EPS為0.12元。本業方面，去年營業利益為13.2億元，年減43.62%。公司強調，今年少了投資損失，營運動能將逐步恢復動能。

欣陸投控表示，截至 2019 年底，大陸工程的待建工程總值已超過 700 億元，相當於3.5年的工程案量。主要來自幾個大型公共工程標案，包括桃園捷運綠線 GC03標案，以及台北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程等。

今年截至目前為止，欣陸投控指出，子公司大陸工程和欣達環工營收維持相對穩定，大陸建設因為去年第1季「琢白」完工陸續交屋，墊高了基期，使今年同期營收較去年減少；新建案「丽格」已經完工，並從3月份起開始挹注營收。

展望2020年，大陸建設推案總金額預估超過300億元，除了興建中個案及餘屋外，今年將推出五個新案。其中，位於央北重劃區的「鐫画」案，目前銷售已達6成；其他新案預定於第2季起陸續推案。而已推出、總銷約150億元的「琢豐」已接近完銷，預計2021年完工後認列。

另外，欣達環工的高雄鳳山水資源中心在2019年已全期完工，開始全量供水；臨海污水廠暨放流水回收再利用BTO計畫已進入施工高峰期，其他運營中的專案也都展現不錯的績效。今年4月又取得「銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程-導電度處理設施功能提升統包工程」。

營收 EPS

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