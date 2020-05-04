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安成生技：研發新藥獲准進行第一期人體臨床試驗
興櫃公司安成生技（6610）今（4）日在公開資訊觀測站公告表示，所研發的新藥接獲加拿大衛生部（Health Canada）通知， 准予進行第一期人體臨床試驗；預計今年12月底完成，但實際時程將依新冠肺炎疫情進展及執行進度進行調整。
安成生技指出，AC-1101為外用JAK抑制劑，適用於治療發炎性皮膚疾病如白斑症，所研發的AC-1101已接獲加拿大衛生部（Health Canada）通知，准予進行第一期人體臨床試驗。
安成生技說，預計進行所有研發階段包括臨床一期試驗、臨床二期試驗、臨床三期試驗、及新藥查驗登記審查等，目前已通過加拿大衛生部（Health Canada）核准，將進行人體臨床試驗一期。
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