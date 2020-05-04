聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬年清獲鋼鐵業集塵灰回收處理大廠訂單
萬年清（6624）今（4）日公布，萬年清積極開發鋼鐵業上下游產業的廢水處理商機，近期接獲鋼鐵業集塵灰回收處理大廠訂單，持續深耕鋼鐵產業。
萬年清表示，近年來在台灣鋼鐵業上游煉鋼產業，中游製管產業皆已接單，提供工業廢水處理服務，於鋼鐵業建立起良好口碑，近期更與國內鋼鐵大廠轉投資的集塵灰回收處理廠簽約，顯示公司除原本深耕的食品、化工、造紙、紡織、染整、皮革、製藥等產業外，持續跨產業別布局，降低單一產業景氣波動對業績衝擊影響，也對營收帶來正面效益。
萬年清指出，近年政府積極推動五加二產業創新計畫，循環經濟也是其中一環，鋼鐵業者致力於循環再生，將鋼鐵業所產生的有害廢棄物集塵灰，變成能再利用的資源氧化鋅，綠色鋼鐵扭轉傳統鋼鐵業製造對環境造成的衝擊。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言