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萬年清獲鋼鐵業集塵灰回收處理大廠訂單

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

萬年清（6624）今（4）日公布，萬年清積極開發鋼鐵業上下游產業的廢水處理商機，近期接獲鋼鐵業集塵灰回收處理大廠訂單，持續深耕鋼鐵產業。

萬年清表示，近年來在台灣鋼鐵業上游煉鋼產業，中游製管產業皆已接單，提供工業廢水處理服務，於鋼鐵業建立起良好口碑，近期更與國內鋼鐵大廠轉投資的集塵灰回收處理廠簽約，顯示公司除原本深耕的食品、化工、造紙、紡織、染整、皮革、製藥等產業外，持續跨產業別布局，降低單一產業景氣波動對業績衝擊影響，也對營收帶來正面效益。

萬年清指出，近年政府積極推動五加二產業創新計畫，循環經濟也是其中一環，鋼鐵業者致力於循環再生，將鋼鐵業所產生的有害廢棄物集塵灰，變成能再利用的資源氧化鋅，綠色鋼鐵扭轉傳統鋼鐵業製造對環境造成的衝擊。

鋼鐵 廢棄物

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