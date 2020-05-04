萬年清獲鋼鐵業集塵灰回收處理大廠訂單

新冠疫情延燒後，車市燒了兩個月的盛況，到了4月似有降溫的趨勢，新冠疫情初期，民眾為了減少使用大眾運輸系統而大舉購車，但業界分析，當時造就買氣的是「需要」，而未來休旅車的買氣，則是建立在「想要」。

2020-05-03 23:21