助攻防疫 凌群Ayuda機器人導入體溫感測

為了防疫，凌群（2453）智慧型服務機器人Ayuda聰明再升級，增加體溫量測及戴口罩監測與提醒功能。

凌群表示，今（4）日起投入凌群電腦辦公大樓出入口的防疫行列，人員不再需要一一排隊等候量體溫，不僅加速流通速度，亦大幅降低第一線防疫人力需求，將可投入公共場所出入口支援防疫工作，減輕人員負擔。

鑒於新冠病毒傳染力高，凌群表示，公司於疫情開始之初即發揮系統整合實力，投入Ayuda體溫感測應用開發，希望藉由服務機器人的投入，減少人員接觸感染風險。Ayuda採紅外線溫度感測攝影進行體溫量測，只要疑似超過37.5度人員經過，即會發出警報，提醒人員重新量測體溫。並透過凌群自行開發的電腦視覺結合AI學習，一經感應到經過人員未戴口罩，立即發出警示，達到提醒民眾配戴口罩的功能，豐富多元的人機互動服務。

Ayuda為凌群自主研發的智慧型服務機器人，完全台灣生產，具有室內尋標導航，人臉辨識，語音對話，票券列印，遠端遙控、視訊會議等功能，可應用於警政、金融、醫療、教育、公用、零售…等領域，迎賓導覽、帶位、號碼牌列印、行銷宣傳、AI大數據推薦商品等。

凌群表示，Ayuda除了應用於國內，也外銷至日本，今年1月於神奈川縣藤澤市政廳進行導覽功能示範，獲得許多日本民眾的好評並一舉登上NHK、神奈川電視台及日本經濟新聞的報導。

隨著疫情需要，國內所有場所均已加強監控出入人群體溫管制並要求國人隨時配戴口罩，為體恤前線防疫人員的辛勞，凌群以加強服務機器人Ayuda體溫量測及戴口罩監測及提醒功能的研發，加上機器人不受新冠病毒感染特性，將可有效降低前線防疫人員感染風險的作法，亦期待疫情儘快消退結束，早日返回生活正常步調。