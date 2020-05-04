八貫首季逆勢起飛 獲利創歷年同期新高、EPS達0.97元

八貫（1342）2020年第1季因公司戶外、醫療等訂單暢旺，不但推升營收自2月起連續兩個月營收雙位數成長，首季合併營收達3.85億元，年增率為27.2％，第1季毛利率拉升至26％，為歷來單季最佳成績。公司暢旺的醫療訂單，帶動獲利成長，稅後淨利0.59億元，年增率高達71.3％，EPS 0.97元。

為全球唯一同時擁有TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，不但可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，出貨前每件產品皆經過嚴謹的檢測，專攻醫療、救生、戶外及航太等高端利基市場，主要客戶皆為歐美一線品牌大廠。

2020年第一季因公司戶外、醫療等訂單暢旺，不但推升營收自2月份起連續兩個月營收雙位數成長，首季合併營收達3.85億元，年增率為27.2％，第一季毛利率拉升至26％，為歷來單季最佳成績。公司暢旺的醫療訂單，帶動獲利成長，稅後淨利0.59億元，年增率高達71.3％，EPS 0.97元。

依據國外調研機構Grand View Research資料顯示：2015年全球治療床市場規模為26億美元，2015年至2023年複合成長率（CAGR） 以5.3％增速成長；現因新冠疫情之蔓延，更加推升醫療產品之市場需求。

目前歐美一線醫療用品大廠，如Hill-Rom Holdings, Inc.(NYSE:HRC)、Arjohuntleigh、 Getinge Group及Winncare France皆為八貫之長期客戶。