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謝晨彥：站在巨人肩膀看世界，創業是引領走向幸福大道
每個人都有夢想，但曾幾何時卻在現實妥協中消失。豐彥財經執行長謝晨彥表示，創業真是一條「不歸路」？如果能夠做到站在巨人的肩膀上看世界，創業是一條能引領走向幸福的香榭大道！
90%新投入的創業者在一年內倒閉，其餘的10%又有高達90%在五年內倒閉，亦即，只有1%創業者可以撐過五年，如果想要穩定的收入、規律的生活、千篇一律、平凡的人生，如果創業的起心動念不夠強大千萬不要創業，否則可能背負龐大的債務並欠下一堆人情債！
但如何可朝創成功之路邁進，謝晨彥收錄各行各業的創業典範，《創富CEO + DNA》提供財報、行銷、法律、融資與創業必學四堂基礎內容，以及29位創業CEO的成功故事與經驗談，分享一路走來的心路歷程與創業精神，藉由前人成功的智慧，成就自我理念的實現，供有心創業者參考。
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