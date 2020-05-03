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土地鑑界吵不完 台中地政首創拍照留底

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市雅潭地政所把標界複丈照片上傳網站，供民眾查詢。圖/台中市地政局提供
台中市雅潭地政所把標界複丈照片上傳網站，供民眾查詢。圖/台中市地政局提供

民眾申辦土地複丈鑑界時，依規需於鑑定的界址點位置埋設制式界標，但時間久了，逐漸遺失不見或位移，需再次申辦土地複丈，衍生爭執。台中市雅潭地政事務所首創建置「複丈界樁圖片查詢系統」上傳複丈界標拍照，避免爭議。

地政局長吳存金表示，雅潭地政所創設「複丈界樁圖片查詢系統」由地所人員辦理土地鑑界作業時，將現場埋設的土地界標照片存在系統中建檔管理供查詢

雅潭地所主任汪懋功表示，以往各地政事務所提供民眾購買的界標種類有大鋼釘、小鋼釘及塑膠樁3種。雅潭地所新增更輕巧好攜帶的「改良式小型塑膠界標」申請人可地政所向服務櫃檯購買，另可於複丈時，當場向地所人員隨車購買界標。

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