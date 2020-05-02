星宇航空忙什麼：我們不載客就是往載貨的路上

「二代最大的挑戰不只賺錢，還有人的問題。」G2榮譽會長普發工業總經理簡企健是二代會中少數已經真正接班的「二代」，他直言，作為第二代企業家，肩上揹負的責任不比上一代輕，他認為第一代的挑戰就是草創，需要面對的挑戰很明確，包括生存、讓員工有薪水，但到了第二代階段，公司已經有一定的規模，下一步不只要考量是否賺錢，還要想著如何善加經營，不是從0分做到60分，而是如何從60分往上加，而「人」也是二代需要面對的問題，怎麼跟父執輩的老臣溝通對話，化阻力為助力都是二代所要面對的功課。

2020-05-02 01:00