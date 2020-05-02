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星宇航空忙什麼：我們不載客就是往載貨的路上
星宇航空今年1月開航就遇到全球新冠肺炎疫情衝擊，不過引進的三架飛機近來開始忙進忙出，原來因為貨運需求增，星宇航空提供兩個定期航線澳門、檳城的貨運服務。
星宇航空小編在官方粉專說，星宇航空仍維持貨（腹）艙載貨，貨物內容包含郵件、鮮花蔬果及食品等。貨艙載貨雖然看似簡單，也有許多「眉眉角角」需要留意 ，包括鮮花不能和蔬果放在一起，避免催化過熟；懷孕動物不能登機， 臭鼬等氣味重的動物。
在客運市場急速萎縮下，貨運需求日益旺盛，為協助業者擴增貨運運能，民航局自3月28日起加速核准業者申請客機不載客、僅腹艙載貨，到4月17日前已有19家業者提出申請，5月底前約執飛1800架次，其中，國籍業者約佔85％。依規定，因沒有載客，國籍航班即無須調派空服員值勤。
另，民航局已開始受理業者申請客艙載貨，目前長榮航空已獲核准客艙載貨飛行，華航及台灣虎航也有意願要以客艙載貨。
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