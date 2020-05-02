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創業之星報名3日截止 瞿志豪：挺新創公司 拚國際化

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導
橡子園創投合夥人瞿志豪 （本報系資料庫）
橡子園創投合夥人瞿志豪 （本報系資料庫）

橡子園創投合夥人瞿志豪表示，台灣在生醫、農業與材料科學擁有很好的技術，只是這些技術創作者不知道如何商品化，橡子園創投就是把他們找出來，在很早期就介入投資，並願意承擔早期投入的風險，希望藉此協助有潛力的台灣新創公司發展，邁入全球化。

經濟日報2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者搭起平台，今年邁入第四屆，即日起至5月3日止受理報名。今年除維持過去三屆公司組競賽，首度新增學生組賽事，公司組與學生組優勝團隊，都可進入台大創創中心的加速器計畫及孵化器計畫，實際輔導團隊獲得資源、了解企業痛點和修正產品，冠軍團隊還有獎金可拿。

第四屆創業之星選秀大賽由經濟日報主辦，指導單位為科技部，合作單位為台大創創中心、台灣科技新創基地（TTA）；協辦單位為中華開發金控、華南銀行、彰化銀行、國泰金控、t.Hub內科創新育成基地、新北市政府、日月光文教基金會。

瞿志豪是本屆賽事評審之一，他曾創辦GigaMedia Limited公司，並在美國掛牌上市。退休後，他擔任橡子園台灣區合夥人，同時為台大創創加速器個人導師。

瞿志豪說，橡子園主要出資者都是曾在美國唸書的台灣人，並在矽谷創業有成的企業家，因為他們都是創業者，也是那斯達克掛牌公司的共同創辦人，了解創業的困境，也願意冒著早期投入的風險。

他指出，目前橡子園主要鎖定台灣在生醫、農業與材料科學上有潛力的新創公司，這些新創者通常都是學術研究單位出身，有五到十年很深厚的技術基礎，並累積許多智慧財產權（IP），別人要模仿他們沒這麼容易。

然而，這些人有很好的技術，卻缺乏商業靈感，不知道把研發的產品應用在什麼樣的市場，或不知道要開出什麼樣的產品規格，因此，橡子園很早期就介入，協助這些創業者擬定發展計畫。

他強調，台灣在醫材與農業的技術很強，像台灣的農業強項是育種，可是全球化程度不夠，這就需要橡子園的協助。此外，醫材也是台灣強項，利用自動化的輔助器材與設備，增進醫療效率，或是醫療中產生許多大數據，可以用人工智慧分析，並讓台灣ICT產業搭上生醫產業高度成長的順風車。

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