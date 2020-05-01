防疫期出國再等等！日本二手專門店2 nd STREET首來台

面對疫情暫無法出國旅遊，日本atré來台滿周年，正值母親節檔期，微風南山不僅打造滿滿櫻花氣氛讓民眾滿足無法出國賞櫻的遺憾之外，也推出一連串母親節優惠及企劃活動，更引進日本最大二手專賣店2 nd STREET首度來台。

東京人氣的JR東日本集團車站共構商場「atré」-艾妥列世界一號店於微風南山開幕，一年來總共吸引超過800萬人次造訪。以atré獨有的運營招商模式，所引進日本人氣品牌佔比達七成，像是在東京熱門的品牌東京牛奶起司工房、BEAMS JAPAN、le Boulanger de Monge等等，以往只有在日本才能購買的品牌，現在在atré就可以買的到。另外，像是GREEN LABEL RELAXING台灣獨家首店也指名要選在atré開幕。

每一位時尚潮流和日本傳統文化喜好者的愛店- BEAMS JAPAN 期間限定店，將延長至9月15日，此次更與台灣在地品牌「神農生活」、台灣人氣飲品品牌「春陽茶事」首次跨界合作。另，日本人氣伴手禮焦糖奶油餅乾「PRESS BUTTER SAND」快閃店則將於5月11日結束。

微風南山表示，另日本超人氣服飾品牌SNIDEL、gelato pique也將在6月盛大登場。

慶祝台灣疫情逐漸趨緩，為了替日本加油打氣，atré 5月中旬於艾妥列2樓也將現場開放「不要輸給COVID-19！台灣⇔日本打氣交換應援展示空間」讓大家書寫加油打氣留言，之後也會將大家暖心留言上傳atre編輯部FB。