勞動節 交長林佳龍希望「勞資一體、善待彼此」

今（1）日是五一勞動節，交通部去年面對多起勞資爭議事件，交通部長林佳龍有感而發，在臉書上發文，希望「勞資一體、善待彼此」。

林佳龍說，今天是51勞動節。一年多來，交通部共同面對一次又一次勞資關係的挑戰，包含華航與長榮罷工、中華郵政同工不同酬爭議、為台鐵員工爭取津貼等等，有些是改善福利，也一起解決爭議已久的陳年舊案。

華航機師去年1月罷工，關係緊張；如今願意共體時艱，減薪15%-25%，攜手挺過寒冬。從關係惡劣到協商典範，是大家共同努力最成功的案例。

中華郵政新舊制員工存在同工不同酬的問題，我們爭取調薪1%-3%，縮減待遇落差。

交通部也促使中華電信為基層調薪，敦促桃機修改退休金計算方式，不讓員工有「做越久、領越少」的奇怪現象。

為了解決台鐵人才斷層問題，我們替台鐵員工爭取比照公務員享有結婚生育津貼；港公司基層人員底薪也上調。

「勞資一體、善待彼此」員工是每個團隊最重要的資產，唯有營造和諧的勞資、夥伴關係，才能凝聚向心力，提高團隊的競爭力，在危機時期度過難𨶹，讓企業得以永續經營和發展。