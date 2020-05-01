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超萌「防疫小天使」國道服務區上崗囉

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
加強國道服務區防疫宣導，高公局與國立台北商業大學管理學院合作，派出超萌「防疫小天使機器人」，自今（1）日起在六處國道服務區向用路人宣導防疫注意事項。　圖／高公局提供
加強國道服務區防疫宣導，高公局與國立台北商業大學管理學院合作，派出超萌「防疫小天使機器人」，自今（1）日起在六處國道服務區向用路人宣導防疫注意事項。　圖／高公局提供

為加強國道服務區防疫宣導，高公局與國立台北商業大學管理學院合作，派出超萌「防疫小天使機器人」，自今（1）日起在六處國道服務區向用路人宣導防疫注意事項，守護用路人健康。

鑑於全球新冠肺炎疫情持續蔓延，為避免群聚感染事件的發生，國道各服務區配合交通部公共場站防疫策略，執行量測體溫、配戴口罩並保持安全社交距離等措施。為增進服務區現場防疫宣導效果，高公局主動接洽北商大管理學院張世佳院長，同意借用「Zenbo防疫小天使」機器人六組，在國道關西、西螺、清水、泰安、東山及蘇澳等大型服務區上崗，透過智慧科技推播防疫觀念，提醒用路人進入服務區要戴口罩、量體溫，隨時勤洗手、注意身體狀況，全方位落實場站防疫措施。

高公局表示，國道全線各服務區配合政府防疫政策，積極執行各項防疫措施，並在服務大廳出入口以大聲公錄音播放請民眾配合量體溫戴口罩，這次引進北商大管理學院團隊研發的「防疫小天使機器人」，除了其造型及動作可愛之外，透過簡單程式設計，亦可向民眾說明進入服務區請配合量測體溫並戴口罩等相關防疫措施的宣導，此外，也有物體感測及辯音與民眾簡單互動之功能，希望透過「防疫小天使機器人」可愛的聲音，吸引用路人停下腳步，仔細聆聽防疫宣導，讓用路人深入了解服務區的各項防疫宣導，提高防疫作為，共同落實服務區場站安全防疫工作。

國道 口罩

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