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台酒品牌年輕化 與武俠手遊合作

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
台酒向年輕世代靠攏，與手遊業者合作推出武俠手遊版台啤。圖/台酒提供
台酒向年輕世代靠攏，與手遊業者合作推出武俠手遊版台啤。圖/台酒提供

台酒公司拉攏年輕世代，與手遊業者異業合作，台灣啤酒推出手遊主題版爽啤及經典台啤，以武俠大師金庸知名的武俠小說笑傲江湖為主題，展現品牌年輕化。

台灣啤酒首度攜手武俠遊戲大作「新笑傲江湖M」，聯名推出限量版啤酒主題包裝，繪製金庸筆下熟為人知的令狐沖及東方不敗武俠角色，融入爽啤及經典台啤的罐身和六入盒裝設計，讓喜愛金庸武俠的遊戲玩家可以看到不一樣的主題啤酒包裝。

「新笑傲江湖M」是以動漫繪風打造著名的金庸武俠遊戲世界，自3月26日上市以來，透過雙代言人許瑋甯及八三夭宣傳，首月已超出百萬人下載，5月起將再推出改版活動，搭配與台啤聯名推出的限量主題啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金庸 台啤 笑傲江湖

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