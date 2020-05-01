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寶佳提東元減資案 最大外資股東相挺
東元股東會倒數計時，最大股東寶佳資產提案東元現金減資10%，反對東元公司提案修改章程，獲得最大外資股東希爾契斯特（Silchester）集團支持，希爾契斯特日前發布公開信函，明確表達其持股近8%贊成寶佳的減資提案，並反對修章，信函也鼓勵所有東元股東踴躍出席投票。
寶佳資產昨（30）日發布對東元股東聲明書，內容指出總持股達8%且長年支持東元公司方的希爾契斯特集團支持寶佳建議，如此雙方合計持股總和達三成之主要股東，支持10%減資案並反對公司章程修正案，「明白體現東元公司股東會提案欠缺嚴謹考量」。
寶佳並強調，現金減資10%僅占東元目前充足現金儲備約新台幣20億元，根據東元財報，東元擁有足夠的籌資管道進行任何可能的業務擴展，東元更可以較便宜的成本籌集額外資金。
寶佳集團由寶佳資產領軍，包括嘉源、源通投資，合計至27日持有東元股權22.27%，不排除持續買進，希爾契斯特集團持有東元近8%，兩者合計達30%。雖然寶佳集團在東元本次股東會最後過戶日的持股大概近18%，但希爾契斯特集團則對東元長期穩定持股。
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