寶佳提東元減資案 最大外資股東相挺

英國心理學教授李察．韋斯曼（Richard Wiseman）找來兩群人：一群人自認運氣不錯，另一群人自認運氣很背。實驗開始，李察各發一份內容相同的報紙，請兩組人各自計算裡頭有幾張照片。自認運氣很背的那群人很仔細地翻閱，一張一張地數，費了數分鐘才算出來。

2020-05-01 05:51