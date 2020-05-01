自我經營／正面思考 扭轉頹勢

英國心理學教授李察．韋斯曼（Richard Wiseman）找來兩群人：一群人自認運氣不錯，另一群人自認運氣很背。實驗開始，李察各發一份內容相同的報紙，請兩組人各自計算裡頭有幾張照片。自認運氣很背的那群人很仔細地翻閱，一張一張地數，費了數分鐘才算出來。

反觀自認運氣不錯的那群人，不到幾秒鐘就得出答案，因為報紙第二頁印著一行大字：「別數了，報紙上共有43張照片！」明明是一樣的報紙，自認好運的人一眼看見機會，自認不幸的人果然錯失良機。李察最後歸納：「幸運兒擅長創造與發現良機，傾聽直覺做出好運決策，並用正面預期讓預言應驗，以樂觀心態逆轉壞運。」

組織心理學家們累積不少有關「正面心態」的研究，如：職場中最有成效的團隊具備正面態度，他們大部分的時候帶著正面心態而非負面心態（正負面的比例約是三比一）。還有，擁有正向情緒能帶來績效跟收入上的優勢，例如樂觀業務員比悲觀業務員的業績高出56％，處於正面心態的人也比較有創造性。

比起焦慮難過的情緒，大腦的獎勵迴路（例如分泌快樂賀爾蒙「多巴胺」或類似鴉片劑的「腦內啡」等讓人興奮的神經傳導物質）能幫助人們在追求夢想的道路上，感到愉快且有高動機！焦慮難過的情緒可能會幫助我們更謹慎小心，但長期處於焦慮下對身心健康都不利，更可能因過度焦慮而表現不佳。

總而言之，「正面的思考」能讓大腦產生有利的改變，幫助我們擁有致富的好運氣跟高動機！

（作者是諮商心理師）