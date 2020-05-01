會計師看時事／三化出擊 公司治理加分

當各公司均在數位化轉型時，除技術層面外，思維轉型及公司治理重塑，將是關鍵成功因素！有鑑於此，Deloitte全球公司治理中心近日發布了最新一期年度旗艦報告《2020董事年度報告——重塑公司治理邁向數位化轉型時代》，以深入探討此議題之重要性。

Deloitte已經連續第11年發布董事議題報告，旨在探討全球董事會重點關注領域，深入剖析董事會在企業長期發展中所應發揮的領導作用，以及可採取的關鍵策略。今年的報告主要關注重點在於，數位化轉型趨勢下，對公司治理將帶來何項新的思維及挑戰。彙總此份報告，我們歸納三「化」，針對人工智慧的「變化」、財務審計的「轉化」、及公司治理的「內化」進行探討。

人工智慧的「變化」：在科技迅猛發展的今天，董事職責之一即要管理階層有「超前部署」的眼光，為企業做前瞻性的思考。因此，除要密切監督管理階層應對數位化挑戰的策略和實施方法外，更要確保管理階層有「料敵從寬」的準備，例如評估何種數位化轉型會使企業的業務受到影響；企業與現有競爭者之數位化轉型差異為何；是否已發覺潛在競者的威脅；會不會即使戰勝了所有競爭者，但卻輸給了數位時代；應用數位化轉型，對企業帶來的價值為何等等的思考方向。

財務審計的「轉化」：審計委員會乃現今董事會中非常重要的角色之一，尤其是現在強調財報自編之同時，董事會將負起真正編製財報之責任。當財會部門不斷探索和運用創新技術以協助董事會編製財報之同時，公司治理單位應給予財會單位編製正確適當的財報資訊，以供會計師查核之重要性及必要性。

此外，財會、內稽和會計師更應達到「裡應外合」的境界，通過定期開會，探討企業對智慧自動化的應用，有助於會計師優化評估風險、識別控制點、提高審計品質，更可以簡化審計工作，建立更高效的審計流程，對企業亦有絕對的助益。

公司治理的「內化」：在數位轉型的關鍵時期，董事們須特別關注容易被管理階層所忽視的企業文化塑造。數位化轉型，如同世代交替一般，會形成價值觀及企業文化的衝擊與改變，但如何能「象由心生」，萬變不離其宗便是關鍵。數位化變革帶來的深遠影響，即使是一個獨立的智慧自動化程式，也有可能會掀起重大的變革。但若企業在文化、行為模式及聲譽維護上未到位，則變革可能不僅無法引導轉機，反而形成更大的災難。是以，企業必須將公司治理的精神與理念「內化」至所有同仁的行為之中，形成良好的企業文化，公司自然可以安心享受數位化轉型的成果！

邁入2020年，企業為未來的顛覆性變革及其不確定性做好充分準備至關重要。企業需要擁有勇於面對轉型「變化」的領導團隊、具備企業長期發展「轉化」的目標、提升同仁多元化的發展，並將公司治理精神「內化」為企業文化，為未來的轉型做好準備！

（作者是勤業眾信學習與發展中心負責人）