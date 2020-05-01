數位轉型／善用大數據 打造智慧化政府

近期各國政府施政效能因為新冠肺炎疫情成了各界討論焦點，台灣也因為應對疫情的明快決策力與執行力，被多國當作楷模。在這過程中，政府透過資訊科技開發了即時通訊軟體聊天機器人、口罩地圖及預購系統等，來跟民眾即時溝通與互動，讓防疫有效、便民有感。

AI布局 公部門添助力

當資訊化成了公部門的營運標配、公僕與民眾的互動日常，似乎也宣示著數位轉型的齒輪已在政府單位開始轉動，迎向下一階段轉型該如何布局？

連七年獲Gartner評為「資料科學與機器學習平台」領導者的數據分析大廠SAS，其台灣總經理陳愷新即指出，中央與各地方政府多數業務已資訊化、數位化，加上人民對數位施政正有感，現在正是加速公部門引用資料科學，發揮數據價值，轉型為智慧化政府的最佳時機。

提到近期各界對公衛應用新技術的關注，陳愷新表示，人工智慧（AI）技術，其實對於社區感染與資源分配也可再提供更進階的協助。

如進行「關聯網絡分析」查找感染擴散的各影響層面，即公部門與民間單位能結合地理資訊系統（GIS），整合人口結構數據、確診者移動途徑、潛在風險分數（檢疫、隔離、接觸者）、高風險群聚地點（醫院、交通中心、集散地等）數量。

在不同時序中動態地加入、事、地、物等關聯因子，從點到面以視覺化網絡圖，讓調查人員探鑽或預測感染擴散的層次，如此不僅可幫助政府機關決策者，掌控擴散路徑甚至發現未察覺的傳染因子，亦可依據科學數據增加區域醫師和護理師人力。

模組化市政資料全分析

防疫之外，智慧化政府面對日常營運，AI也可針對預測受虐風險兒童強化社福機制，市民消費習慣與人流數據協助地區性招商，輿情探勘增加施政滿意度等，而在台灣最常被熱議的交通安全也已可透過AI做改善。

檢視台灣各地方政府進展，陳愷新也點出，SAS已協助桃園市政府在這波掌握轉型的浪潮中搶先布局。負責統籌市府共通資訊發展的資訊科技局，因有感於市政累積的資料量與日俱增，卻囿於數據分析專案成本高昂、人員資料科學技能有限等因素，導致市政數據價值無法發揮。

因此在去年雙方攜手打造一個全台首創，可協作且具模組化易入門的「市政資料全分析AI平台」，因可跨局處協作，一則降低了50%以上重複採購軟硬體成本；二則可整合各局處各類資料源，發展跨領域分析專案收到綜效。

桃園市資訊科技局長陳崗熒說明，市府策略是從打造可共用的AI基礎建設做起，後續內部設計敘獎機制，給予局處同仁培養數據分析技能的誘因，期望逐步且踏實地翻轉組織文化，實踐政府數位轉型。

資訊整合 優化決策營運

目前桃園市消防局也已在此平台上，利用過往三年共33萬筆的資料，完成「緊急救護案件熱點與勤務人員調派分析」，局內透過救護紀錄找出救護需求的熱點，掌握各分隊與其轄區的供需狀況，以及救護人員勤務負荷。讓消防局決策層級，可更科學化地以大隊、分隊、個人等量級，了解救護勤務及人力配置。

年初已成功協助消防局找出之前看似案量非最多，但是出勤時間跟類型卻是負荷最高的救援王；消防局將可據此分析案平衡救護人員的勤務負荷，也可更智慧地配置人力滿足廣大桃園市民眾的救護需求。

陳愷新最終觀察補充，許多組織接觸數據分析或導入AI時，常因缺乏「演算法」的技術與人才而自設門檻，但是AI的價值實際在於優化決策與營運。

現在也愈來愈多資料科學任務已被「自動化」以降低技術門檻，因此無論是政府或是企業，此時更可重新檢視自身的數據資產與分析需求，勇敢踏出智慧化的第一步。