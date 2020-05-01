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品牌大觀／創意設計與安全牌角力

經濟日報 / 溫子欣

設計生產成本愈大，似乎就會讓廠家愈保守。像汽車設計生產這種昂貴的投入，多數車廠都打安全牌，依照大眾偏好的設計語彙進行設計，難得有一個車廠冒險創新，其他車廠就拚命模仿，搞的車界的流行都是同一個樣。

一個車廠做「懸浮式車頂」，所有車廠就模仿起來，一個車廠做「撞色設計」，其他車廠才開始照抄，一家開始做「車室氣氛燈」，其他車廠就一窩蜂的學。連車尾把廠家圖案式LOGO換成英文字母這種VOLVO使用多年的手法，另一家車廠開始採行後，其他車廠又開始瘋狂模仿，然後車評節目的車評還要去講說：「這是現在最流行的英文字取代LOGO的設計」，如果這種就叫做創意的話，那VOLVO的車子難道是穿越來的嗎？

我們也分析過機車，一開始機車只分成「買菜車」與「運動化」兩種，然後各廠家就努力把外觀做的更運動化，但所謂的運動化就是套一些運動化造型公式，互相模仿比拚。偉士牌復興後大家出了一堆仿偉士牌造型車，一家把車賣的好了，大家就拚命學，所以在機車界跟汽車界其實也差不多。

每年車展，車廠都會展示一些概念車，這些車的造型都讓大家口水直流，等到三年五年後車子真的上市，你根本認不出它的概念車是哪一台，因為量產車被改的「面目全非」，最高指導原則就是「打安全牌」，把各種新銳的美麗設計，貼上買家可能喜歡但不敢買來開上街的標籤，然後改掉。

一輛超帥的概念車必定會變成一輛超土的量產車，「概念車」永遠成為「懸念車」，一種只為了在車展吸引報導與人氣的裝飾品。

我知道車廠一定會不認同我的說法，他們會說你不是企業主，不知道一個設計化為實際生產線的過程，需要多高的成本投入；你不知道萬一車子不賣，要變更設計要花多少錢，但是如果你的車都長得跟別人一樣，那別人為什麼要買你的車？

我們看一些成功的例子，以前已提到過，Gogoro從無到有打造自己的美學宇宙，刻意生產從內到外與燃油車完全不同美學公式的車子，從同業懷疑嘲笑到獲得巨大成功。SYM的DRG158，一輛直接從超殺概念車外觀直接量產的車子，終於讓大家圓了買到「概念車」的夢，實際銷售情況也大好。

特斯拉剛開始量產新車，很多人對它的造型起疑，因為傳統燃油車有一張「嘴」，搭配它的頭燈形成的眼，而特斯拉的車頭沒有進氣口，看來好不習慣，好像一張臉少了嘴巴。特斯拉如果要打安全牌，當然也可以去做一個假進氣口，但他們覺得就是要用這種新奇外觀去讓你一眼認出它是純電車。

LEXUS SPINDLE GRILLE顛覆豪華車市場造型語彙的設計，當時也是前衛得令各大車廠懷疑，一個銷售量已經這麼好的品牌，為何需要在造型上如此冒險？這種「狂放積極的優雅」在豪華品牌從未出現過，但事實證明這樣的創新是非常成功的，大老闆也是會想豪邁不羈一番。

SPINDLE GRILLE下放至TOYOTA車系KEEN LOOK設計語彙，一樣狂銷。

需求永遠都在，只是未被滿足。希望車廠既然花了那麼大的資本與心力設計出了概念車，就放膽讓它原貌量產吧！

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）

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