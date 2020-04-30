疫情趨緩 阿秋大肥鵝餐廳超前部署、7月將再開旗艦店

阿秋餐飲集團董事長廖豊民今（30）日宣布，考量國內新冠肺炎疫情趨緩，旗下阿秋大肥鵝餐廳提前部署，預計7月將在台中市東南區再開出一家旗艦店，他強調：「這是為了疫情結束後，可以立即迎接新一波消費潮作準備」。

這間旗艦店的規模比目前黎明路總店還要大，配合疫情帶動的新消費觀念，室內規劃400個座位，室外有還有200個座位，營業項目以燒烤、啤酒，以及現場販賣燒鴨、燒鵝、點心為主，且營業時間延長至凌晨3點。

廖豊民指出，新冠疫情改變了傳統的消費習慣，以阿秋大肥鵝為例，不但客單價縮水二成，民眾用餐時間也由過去平均1.5至2個小時，縮短為1個小時；而點小吃及外帶、外送比重也明顯增加。

廖豊民表示，新冠疫情重創全球經濟，阿秋大肥鵝營運也受疫情影響，甚至遭員工誤解、報料而上新聞頭版，但是公司不會因一時挫折而打退堂鼓。事實上，最近隨疫情趨緩，周末假日的業績已逐漸回升至近五成。

他強調，台灣疫情已連續多天沒有外來傳染，全球疫情也有趨緩現象，阿秋大肥鵝早已超前部署，為母親節檔次及正常的生活方式做店內改裝。

一進大門，可以看到三層水族箱，各式各樣的活體海鮮，新鮮看的見；然後明亮透明的玻璃櫥窗，也看到各味港式燒臘，包括有燒鵝、櫻桃鴨、脆皮烤肉、叉燒，肥吱吱、油亮亮的，令人食指大動。

接著是台式滷水，豬腳、鵝翅掌、虱目魚頭等，還有十種以上的主廚私房小點，新鮮美味看的到，現點現吃。

為迎接溫馨母親節的到來，除了店內備有各式桌菜之外，為防止群聚，更推出母親節5至7人桌菜，每桌3,888元，店內自取再打九折優惠。