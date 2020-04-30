職場暖流 IKEA桃園店宣布徵才近百個職缺
新冠肺炎疫情衝擊，無薪假風暴持續擴大，台南大億麗緻酒店今（30）日更無預警宣布營運至6月30日，頓時數百名員工即將面臨失業。但，此時，也有暖心的徵才活動。IKEA桃園店宣布，人才招募活動開跑，此次徵才有近百個職缺。
IKEA表示，此次桃園店人才招募活動，共有五種兼職職位，包括：客服、銷售人員、物流、餐廳、商品修復。
為了確保所有應徵者的健康與安全，IKEA表示，面試活動將於戶外舉辦，也會進行體溫測量，並須全程配戴口罩，將於5月23日二天假桃園青埔新店現場進行面試。
IKEA表示，看好桃園市場發展，持續徵才增加新血，以服務更多桃園地區的消費者。且本次招募總計近百個兼職工作機會，但卻提供與全職人員同等福利，包括：全勤獎金、三節禮金、年終獎金及年假代金等，並有順暢的升遷管道與多元化的職涯發展，甚至有機會能到KEA總部與各國的同事一起交流。
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