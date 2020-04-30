納智捷超優惠 限定時間內買車最高價差12萬元

裕隆集團旗下的自有品牌納智捷，為減輕消費者購車壓力，5月推出限時優惠，U6 GTAPA智駕版原售價83.5萬元，本月限時優惠71.5萬元開回家，價差達12萬元，還送乙式車體險三萬抵用金S5GT智能款，另外，原售價76.9萬元，本月限時優惠64.9萬，再加乙式車體險三萬抵用金，期間內搶買最高價差12萬元。

隨著國內新冠疫情五天零確診，看好人潮有望開始出籠，再加上納智捷慶祝旗下的URX國產七人座銷售冠軍，5月同步推出U6、S5榮耀共享特仕車款，購車優惠最高15萬，其中包含購車金+舊換新+乙式車體險三萬元抵用金。

雖然疫情已經趨緩，考量到許多人的經濟受到影響，裕隆集團旗下納智捷減輕換車消費者的負擔，推出5月感恩推出「榮耀優惠專案」凡於5月1日至5月29日止，入主LUXGEN URX全車系，即享70萬60期首半年免月付分期。