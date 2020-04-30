福壽洪堯昆對經營權有信心 仍會與市場派進行溝通

國內飼料、油脂大廠福壽（1219）因今年將改選董監事，但市場派興泰結盟泰山，提名三席董事和兩席獨董，福壽董事長洪堯昆今（30）日表示，家族持股超過五成，經營權穩固，不過下周仍會與市場派溝通，了解對方的想法，希望有好結果。

福壽今年6月17日將召開股東會改選董監事，將選出六席董事、三席獨董；市場派興泰則要搶三席董事，兩席獨董，名單中更赫見泰山子公司泰山元。

目前福壽以董事長洪堯昆家族為主的持股，高達六成以上，而興泰前董事長吳金泉為首的市場派，持股則近25%，雙方股權懸殊；不過，公司法規定，獨董與董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，如果興泰再採取去年奇襲福懋油的重押獨董策略，就可能出現變數。

對此，洪堯昆說，下周會與市場派溝通，以了解股東對於公司在過往的經營上有何想法，若非惡意，都可以彼此溝通；至於興泰為何結盟泰山，洪堯昆則說自己也很納悶。

因疫情讓民眾減少外食，洪堯昆表示，業務用油品銷量有下降，不過家用油增加，今年前四個月銷量衰退5至10%，其他商品持平。

福壽B2C（企業對消費者）一年營業額超過10億元，看好B2C生意，福壽今年2月成立「B2C辦公室」，首要目標是開發商品，讓大包裝改小包裝，產品包括油品、穀物類喜瑞兒以及寵物食品等，第一年商品要從400多種增加到超過500種，營收目標成長10%。

福壽B2C自有通路「福壽好市集」，現在於台中沙鹿和高雄橋頭共兩家店，明年以前將於台北再開一家。

此外，談到原物料的黃小玉（黃豆、小麥、玉米）價格，他觀察，黃小玉國際價格有點下跌，只是台灣與國際聯動不緊密，原物料穩定，且台灣的優勢，在於儲存能力與到貨速度快，運送到港口再到工廠只需兩小時，距離不遠；只要大家不要恐慌性購買，原物料基本上是穩定的。

福壽30日股價以18.7元作收，上漲0.05元。